ARTE ANTEPRIME FILM CINE&TURISMO CINEMA INTERVISTE LIBERAMENTE LIBRI LO SAPEVATE CHE... MODA E TENDENZE MUSICA NEWS RECENSIONI FILM RECENSIONI SR E JR RUBRICHE TEATRO TV
Caricamento in corso

La vendetta perfetta, il muovo action movie con Russell Crowe, al cinema dal 26 agosto

Russell Crowe in La vendetta perfetta
Anteprime Film , , , , ,

La vendetta perfetta, il muovo action movie con Russell Crowe, al cinema dal 26 agosto

Condividi questo articolo:

Russell Crowe in La vendetta perfettaDopo la straordinaria performance in “Norimberga”, il premio Oscar Russell Crowe torna all’action movie nel film “La vendetta perfetta – Bear Country”. Russell Crowe dà vita a Manko Kapac, proprietario di un nightclub che decide di lasciarsi alle spalle il suo passato pericoloso per godersi la pensione insieme alla donna che ama (Teresa Palmer). Quando due figure armate e mascherate (Aaron Paul e Nina Dobrev) lo rapinano e lui si ritrova stretto nella morsa dei cartelli, si presenta un uomo misterioso (Luke Evans) interessato ad acquistare il suo club. Con il pericolo che incombe da ogni parte, dovrà districarsi in una rete mortale di inganni, potere e sopravvivenza, dove la fuga potrebbe non essere più un’opzione.

 

Nel cast, assieme a Crowe, ci sono Teresa Palmer, Luke Evans, Nina Dobrev e Aaron Paul (interprete amatissimo della serie cult Breaking Bad).

Questo crime thriller dal ritmo serrato, che alterna atmosfere tesissime, momenti divertenti e altri di forte suspense, vede nuovamente insieme Crowe e il regista Derrick Borte dopo Il giorno sbagliato, ed è basato sul romanzo “Strip” di Thomas Perry, adattato dallo stesso Borte assieme a Daniel Forte.

Un film ad alta tensione, dove si incontrano personaggi stravaganti e fuori dal comune in un crescendo di inseguimenti, rapine e decisioni inaspettate, che ha in sé lo spirito di cult come “Una vita al massimo”, “Le Iene” e “Point Break”.

La vendetta perfetta uscirà in sala il 26 agosto, con anteprime nelle migliori arene estive dal 10 al 18 agosto, distribuito da 01 Distribution.

Il film ha avuto la sua anteprima mondiale al Festival di Taormina il 13 giugno al Teatro Antico, dove Crowe ha anche ricevuto il Taormina Film Festival International Achievement Award.

 

 

 

 

 

Tag

Articoli correlati

Potrebbe interessarti

IlProfumoDellaDolceVita.com - Il magazine di cinema, cultura e spettacolo. Tutti i diritti riservati.
Testata giornalistica iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma n. 207/2012/5 Luglio

Direttore responsabile: Rossella Smiraglia
Editore: Rossella Smiraglia, via Oderisi da Gubbio 62, 00146 Roma - P. IVA: 12437511004

Contattaci: redazione@ilprofumodelladolcevita.it

© Il Profumo della Dolce Vita

| Powered By SpiceThemes