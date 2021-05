Lanciata Itabus, PMI Innovativa per il trasporto su strada

Flavio Cattaneo e Luca Cordero di Montezemolo hanno presentato al Maxxi di Roma una poderosa iniziativa che riguarda un rivoluzionamento del trasporto passeggeri su strada attraverso modalità innovative, efficienti, affidabili, sostenibili e, cosa che non guasta, alla portata del pubblico.

Si tratta di una capillare rete di collegamenti che comprendenti, inizialmente, oltre di 400 itinerari su oltre 70 comuni italiani per i quali è prevista una rapida e concreta espansione nei prossimi anni.

Alla cerimonia di presentazione, condotta da Nicola Porro, la Direttrice del Maxxi, Giovanna Melandri, ha evidenziato la eccezionalità dell’iniziativa, vuoi per le sue caratteristiche innovative che per i riflessi di natura economica sull’intero Paese in quanto da essa nascono nuovi posti di lavoro e notevole circolazione di denaro; la Melandri ha altresì annunciato che uno dei primi percorsi ad entrare in funzione sarà il collegamento Roma – l’Aquila sede, quest’ultima di una nuova sede del Maxxi.

Presenti i Ministri Carfagna, Garavaglia e Giovannini, Flavio Cattaneo, Presidente della neonata ITABUS, ha introdotto i soci della compagine costituita, oltre che da egli stesso, anche da Luca Cordero di Montezemolo evidenziando che l’iniziativa riguarda, in termini di posti di lavoro, persone dell’età media di circa trent’anni.

Il Ministro Garavaglia ha evidenziato che Itabus costituisce una iniziativa “ che mancava “ e che costituisce, e completa, la precedente iniziativa “ Italo “ nel campo dell’alta velocità ferroviaria e che innovazione, l’affidabilità e l’attenzione alla sicurezza e all’impatto sull’ambiente sono gli elementi che caratterizzano il nostro servizio.

La Ministra Carfagna ha rilevato che Itabus costituisce di per se un segnale di ripartenza che consentirà, in particolar modo per il Sud d’Italia, una notevole fonte di posti di lavoro.

Il Ministro Giovannini ha rilevato come l’iniziativa, di per se perfetta dal punto di vista della progettazione, concretizza una moderna modalità per affrontare il sostenibile atteso che i mezzi di trasporto a disposizione sono tutti Euro 6 D, la categoria più bassa in termini di emissioni, ed a risparmio energetico.

La sicurezza del viaggio è al centro delle attenzioni della Itabus che si propone di far viaggiare i passeggeri in totale relax, senza pensieri in quanto i bus sono dotati dei più evoluti ed efficienti sistemi di sicurezza e gli autisti sono formati sulla base delle più recenti norme di sicurezza: nell’80% dei servizi offerti viaggiano due autisti, pronti a darsi il cambio alla guida e gestiti da una sala di controllo che monitora in ogni momento del giorno e della notte la circolazione e i parametri dei bus intervenendo prontamente, laddove necessario, per assicurare un servizio regolare.

Quanto ai prezzi questi sono stati annunciati come altamente competitivi, anche in considerazione del genere di servizio offerto.