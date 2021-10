L’Argentina a Roma: sport e promozione turistica

Sono ben undici i patrimoni culturali naturali che l’UNESCO ha individuato nella Repubblica Argentina che dalla sua posizione australe all’altro capo del pianeta diffonde anche in Italia attraverso manifestazioni tendenti a far conoscere sempre più le caratteristiche di un Paese che con l’Italia ha tante, tantissime affinità.

A partire, per esempio, dalla enogastronomia che con i vini della zona meridionale attraversata dai fiumi Atuel e Diamante, tra i picchi delle Ande nella provincia di Mendoza, produce uno tra i più grandi vini, il Malbec, un vino rosso elegante e potente, generoso nei profumi e di una finezza e un tocco vellutato in grado di attenuare l’irruenza dei tannini in esso contenuti; sempre nell’area di Mendoza è da segnalare la cucina a base di capretto ed agnello.

Entrando nel particolare appare evidente come la qualità della carne argentina sia particolarmente nota nel nostro Paese, come pure siano da noi conosciute ed apprezzate le prelibatezze di origine marina dell’area di Puerto Rawson oltre ai dolci dell’area patagonica.

Tutte queste deliziose caratteristiche dell’Argentina, stato sudamericano molto esteso e con un territorio che comprende la cordigliera delle Ande, laghi glaciali e le pianure della Pampa (il tradizionale terreno di pascolo dei famosi bovini da carne ), famoso per il ballo e la musica del tango, sono state illustrate a margine di una apprezzatissima manifestazione che si è tenuta, a cura della Camera Argentina del Turismo e dell’Ambasciata in Italia del Paese nostro confratello, al Parco dei Medici di Roma nel corso di un Torneo di Golf con relativa premiazione indetto appunto dalla rappresentanza argentina in Italia.

Nel corso della cerimonia di premiazione, con la collaborazione di moltissime organizzazioni e di produttori argentini, si è tenuta una cerimonia di “gemellaggio “ con la nostra Napoli che ha viepiù cementato i rapporti tra la città partenopea e Buenos Aires attraverso l’esposizione e l’assaggio di prodotti tipici delle due città note per la loro cucina e per la loro cordiale espansività, molto graditi dai numerosi ospiti intervenuti.

Perfetta l’organizzazione dell’incontro da parte dell’Ambasciata che ha evidenziato nella persona della Dott. Vanesa Di Martino Creide la regista dell’evento e della premiazione del torneo di golf abbinato alla manifestazione.