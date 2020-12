L’Associazione Produttori Audiovisivi si rafforza in Europa

Il Direttore della associazione italiana di produzione audiovisiva è diventato Tesoriere di quella europea. Chiara Sbarigia infatti, Direttore Generale dell’Associazione Produttori Audiovisivi (APA), è stata nominata da Jérôme Dechesne, Presidente del Coordinamento Europeo dei Produttori Indipendenti (CEPI), nuovo Tesoriere di quest’ultimo.







Sbarigia subentra a Werner Müller, già presidente dell’associazione dei produttori musicali e cinematografici austriaci (FAMA) e Tesoriere CEPI dal 2016. La nomina di Sbarigia è stata accolta all’unanimità dal Board del CEPI.



«In un periodo di grandi trasformazioni nel panorama audiovisivo e di nuove opportunità offerte dal digitale – ha dichiarato Sbarigia –, APA intende rafforzare il proprio impegno anche a livello europeo. Farò quindi del mio meglio per contribuire allo sviluppo e alla crescita del CEPI per i prossimi due anni».



L’impegno del CEPI è quello di tutelare gli interessi dei suoi 20 membri (di cui 19 associazioni nazionali di cinema e audiovisivo) e sostenere la crescita e lo sviluppo di un settore indipendente e competitivo.



Chiara Sbarigia è laureata in Lettere presso l’Università di Roma La Sapienza. Ha iniziato a lavorare per APT, attualmente APA, nel 1994.



Esperta conoscitrice del settore, gestisce le relazioni istituzionali (locali, nazionali e europee), i rapporti con le emittenti televisive e con le autorità regolamentari; sovrintende l’attività dell’Associazione in tema di normativa e regolamenti di settore; amministra la gestione ordinaria, coordina le attività dei consulenti, sovrintende alla redazione dei bilanci dell’Associazione e assiste il Tesoriere sugli investimenti bancari; in ottemperanza alle previsioni normative, sovrintende altresì le attività di ripartizione della copia privata agli aventi diritto del settore televisivo (fiction, documentari, cartoni animati, intrattenimento leggero).



Sbarigia è anche uno dei rappresentanti di APA al tavolo delle trattative sindacali sul CCNL Troupes. È Direttore operativo del MIA|Mercato Internazionale dell’Audiovisivo e membro, con il Vice Presidente Mauri, del Coordinamento europeo dei produttori indipendenti (CEPI); è Consigliere di AsForCinema e Commissario per il Master di Scrittura Seriale di Fiction (Rai Fiction e Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e lʼAggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia). Rappresenta l’APA presso il Coordinamento nazionale delle Film Commission e con i competenti uffici regionali per le attività audiovisive legate ai territori.