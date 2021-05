Le città più belle del prossimo europeo

Foto: Pixabay

La grande manifestazione del calcio continentale che sta per cominciare con il match tra Italia e Turchia come evento inaugurale l’11 giugno allo stadio Olimpico di Roma porterà su di sé gli sguardi di tutti gli appassionati di questo sport durante un intero mese. La formula nuova e itinerante che partirà da Roma e finirà a Londra, sede delle semifinali e soprattutto della grande e attesa finale nella maestosa cornice di Wembley , passerà per una serie di altre bellissime città del vecchio continente. Questo percorso itinerante tra i centri più vibranti del continente permette di mettere in risalto la bellezza non solo degli impianti sportivi ma anche degli altri monumenti e dei luoghi d’interesse che attireranno l’attenzione di moltissimi turisti-tifosi.

Che si parta da Roma e dal suo stadio Olimpico, inserito nella splendida ed elegante cornice di una zona che comprende anche lo storico e prestigioso Foro Italico, è tutto dire. La città eterna, per molti la massima rappresentante culturale della bellezza classica europea, è da sempre uno dei punti turistici più fulgidi del continente, e sarà la sede della nazionale italiana nelle prime tre partite del girone. Da sempre una delle mete più battute del mondo per via della sua storia millenaria e per l’infinità di monumenti risalenti alla gloriosa epoca dell’impero romano, la capitale italiana potrà indossare il suo vestito migliore per accogliere i tifosi e per mostrare quanto, nonostante tutto, continui a esercitare un fascino enorme per i milioni di turisti che ogni anno giungono nella capitale. Hub gastronomico e culturale riconosciuto in tutto il mondo, Roma sarà una delle grandi osservate di questa manifestazione, e proverà a portare fortuna alla nazionale italiana allenata da Roberto Mancini.

Come emerge dalle scommesse sportive online su William Hill , sono il Belgio, la Francia e il Portogallo ad essere tra le favorite alla vittoria finale: quali sono però le città in cui si disputeranno le loro partite? Il gruppo del Belgio avrà come teatro principale la città di San Pietroburgo, un autentico gioiello sul golfo di Finlandia. Quella che per un tempo è stata la capitale del regno degli zar di Russia è adesso la città più barocca dell’est europeo e vive dello splendore delle sue notti bianche estive, che accompagneranno il grande evento sportivo, e di edifici dall’architettura unica, ivi compreso il famosissimo museo Ermitage, nel quale non solo vengono esposte opere d’arte di valore assoluto ma dal quale è possibile anche contemplare una magnifica vista proprio sul mare che bagna la città. In questo luogo, che ospiterà più partite del previsto dopo che Dublino ha dovuto rinunciare alla sua candidatura, si sono già svolti vari incontri del mondiale di tre anni fa, nel quale i tifosi e i turisti hanno convissuto perfettamente nel clima armonioso di quella che un tempo fu Pietrogrado.

La Francia, campione in carica dopo il grande successo ai mondiali del 2018 in Russia , giocherà invece la prima partita a Monaco di Baviera contro la Germania e le successive due nella stupenda Budapest, conosciuta da molti come la Parigi dell’Est. Divisa in due dallo storico fiume Danubio, lungo le cui sponde si è formato lo storico impero austroungarico, la capitale dell’Ungheria è nota per l’architettura art deco dei suoi palazzi più nobili e per i suoi vialoni che invitano a lunghissime passeggiate. Per rilassarsi, in qualsiasi epoca dell’anno sia i turisti sia i locali si recano nelle splendide terme di Széchenyi, che da oltre un secolo sono il fiore all’occhiello della città.

Per concludere, ovviamente, va citata Londra. La capitale inglese, da sempre una delle grandi città del calcio, confermerà il suo ruolo di città che non dorme mai tra musei, attività nei parchi e passeggiate lungo lo storico fiume Tamigi.