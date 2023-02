Le domeniche musicali del Circolo Antico Tiro A Volo: un ponte di note stellate per sognare con Beethoven, Chopin e Torriani

Nell’ambito delle domeniche musicali che il Circolo Antico Tiro a Volo ospita a favore di artisti prestigiosi, autori di libri e di altri generi di natura culturale, domenica 19 febbraio il prestigioso Circolo ha presentato due incredibili giovani musicisti: Matteo Pomposelli ( pianoforte ) e Lorenzo Drago ( fagotto ), due giovani provenienti dalle file del Campus delle Arti la cui direttrice, Angela Chiofalo, dirige con passione e molta, molta competenza.

I due giovani prodigi, con alle spalle un già notevole bagaglio di esperienze non soltanto a livello europeo ma anche oltreoceano, si sono guadagnati facilmente gli apprezzamenti del competente pubblico presente in sala esibendosi con i loro strumenti in musiche che, per la parte di pianoforte eseguita da Matteo Pomposelli, sono state: di Ludwig van Beethoven ( la Sonata per pianoforte in Do minore, opera 111, Movimento ), di Frederic Chopin ( Notturno n. 1 in Si bemolle minore, Notturno n. 20 in Do diesis minore e Ballata n. 4 in Fa minore ); per quanto riguarda invece l’esibizione in coppia al pianoforte e fagotto ( quest’ultimo affidato alle magiche mani di Lorenzo Drago ) la coppia ha eseguito, di Antonio Torriani, il Divertimento su temi della Lucia di Lammermoor e la Fantasia su un tema dall’opera “ Il Pirata ).

Molti e veramente meritati gli applausi del pubblico in sala che si è guadagnato non soltanto un bis ma anche un eccezionale tris da parte dei due giovani prodigi.