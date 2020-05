Le Iene: anticipazione video dello scherzo a Uomini e Donne, sarà vero amore?

Comincia con la puntata di domani lo “scherzo/esperimento” “Amori in quarantena”, basato sull’osservazione di alcune coppie nate in tv con lo scopo di capire quanto sia vero il loro sentimento: la Iena Sebastian Gazzarrini mette alla prova la coppia Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, formatasi durante il programma tv “Uomini e Donne”. Sono veri amori, o servono solo a stare in Tv? Ecco che le Iene ci mettono lo zampino e, complice Andrea certo dell’amore della sua bella, finge di tradirla. Come reagirà Natalia? Giaà dall’anticipazione video delle Iene sembra chiaro che non ha gradito, anzi…

L’anticipazione dello scherzo su Iene.it e in cpertina a questo articolo

https://www.iene.mediaset.it/2020/news/andrea-zelletta-tradito-natalia-paragoni_782062.shtml

Come tutti i martedì, alle ore 20.30 appuntamento con la fascia “Iene.it: aspettando Le Iene” di Giulia Innocenzi (in diretta Facebook sulla pagina de Le Iene, su Iene.it e su Mediasetplay). Domani in collegamento con la Iena ci sarà Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova.

