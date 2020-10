Le Iene, Coronavirus Milano:” Siamo impreparati alla seconda ondata

LE IENE/CORONAVIRUS – MILANO, MEDICO DEL NIGUARDA: “SIAMO IMPREPARATI ALLA SECONDA ONDATA” – STASERA IN PRIMA SERATA SU ITALIA1.

Su Iene.it l’anticipazione dell’intervista di Gaetano Pecoraro ad un medico dell’Ospedale Niguarda di Milano, che racconta di una situazione di impreparazione della struttura nell’affrontare la seconda ondata di Coronavirus. “Siamo stati di nuovo investiti da uno tsunami inatteso” – dichiara il medico, che racconta a all’inviato l’emergenza Covid nell’ospedale milanese in cui lavora, scelto come ospedale “Hub Covid”, ovvero di riferimento per il virus, dalla Regione Lombardia.

Il servizio andrà in onda stasera, giovedì 29 ottobre, a “Le Iene”, in prima serata su Italia1.

L’anticipazione su Iene.it al link: https://www.iene.mediaset.it/ 2020/news/milano-niguarda- impreparati-seconda-ondata_ 909771.shtml