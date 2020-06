Le Iene: Filippo Roma e Marco Occhipinti tornano sui campi Rom della Capitale.

Sul sito iene.it ( video in copertina) l’anticipazione del nuovo servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti sul degrado Capitale tra campi rom e roghi tossici.

L’inviato torna al campo nomadi, sorto non lontano dal quartiere Parioli di Roma, per incontrare nuovamente la donna – protagonista di un servizio andato in onda la settimana scorsa -che denunciava affari illeciti gestiti da una famiglia all’interno di quella comunità. Nel campo si è creata una vera e propria discarica abusiva piena di rifiuti tossici e pericolosi, tra smaltimenti illegali, usura e pizzo per gli occupanti delle baracche.

Un caso che però non sembra isolato perché una situazione ancora peggiore si trova nel campo nomadi di Castel Romano, dentro la riserva naturale Decima Malafede, dove bambini giocano in mezzo ai topi e cittadini confinanti con il campo rom sono ormai esperti di roghi tossici. Nell’anticipazione video sono visibili bambini che giocano tra i topi e incendi di materiale tossico incontrollato, sotto gli occhi degli abitanti della zona.

Il servizio completo stasera a “Le Iene Show” in prima serata su Italia1

