Le Iene: La cura per il covid-19 sarebbe nel plasma. Servizio di AlessandroPoliti (anticipazione video in copertina)

Argomento cardine della puntata sarà ancora la stretta attualità con un servizio sulla cura al coronavirusche stanno sperimentando, ma non mancheranno servizi di denuncia, inchieste e scherzi.

Nella prossima puntata de Le Iene, andrà in onda il servizio di Antonio Politi di cui pubblichiamo un’anticipazione in copertina. Nel servizio si parla della cura al plasma che, sembra, essere la “cura” per il covid-19. Una cura pubblicizzata da più parti, ma in un’epoca in cui le fake news sono così realistiche da sembrare vere, bisogna fare attenzione, in ballo ci sono le vite di tutti. Sì , la conseguenza dell’aver trovato la cura sarebbe l’opportunità di tornare a una vita normale, quindi prima di diffondere notizie così importanti è bene precisare che le sperimentazioni sono solo all’inizio e servirà del tempo e una vasta casistica prima di poter dichiarare certamente efficace una cura.

Alessandro Politi si occupa della possibile terapia contro il coronavirus utilizzata dagli ospedali Carlo Poma di Mantova e dal San Matteo di Pavia. Le due cliniche lombarde hanno concluso da pochi giorni la sperimentazione su una possibile cura per i pazienti affetti da una forma severa di COVID-19 che prevede il trattamento con “plasma iperimmune”, cioè il plasma delle persone guarite dal coronavirus, ricco di anticorpi. Questo, iniettato nel sangue dei malati, aiuterebbe il corpo a combattere il virus. Per saperne di più sull’argomento l’inviato incontra il direttore della Pneumologia e dell’Unità di Terapia intensiva respiratoria dell’ospedale Poma di Mantova, dottor Giuseppe De Donno, e il direttore del Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del San Matteo di Pavia, dottor Cesare Perotti.

Domani, martedì 5 maggio nuovo appuntamento con “Le Iene Show”, in prima serata, su Italia1: la conduzione dallo studio virtuale vede al timone il trio composto da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

L’anticipazione del servizio di Iene.it:

https://www.iene.mediaset.it/2020/news/plasma-iperimmune-cura-coronavirus_775569.shtml

Vittima dello scherzo della serata è la modella Giulia Salemi.

