Le Iene: nuovo appuntamento su Canale5 con tanti ospiti in studio

Oggi, martedì 14 febbraio, in prima serata su Italia1, un nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Belen Rodriguez, accompagnata dalla presenza dei talenti comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Tanti gli ospiti in studio: i cantanti Rosa Chemical e Tananai, entrambi in gara nell’appena terminata 73esima edizione del Festival di Sanremo; l’attore Raoul Bova, protagonista dellaserie tv “Buongiorno, mamma!”, in partenza con la seconda stagione mercoledì 15 febbraio su Canale 5; il calciatore turco Hakan Çalhanoğlu, con un monologo-appello agli italiani sulla tragedia del terremoto in Turchia, e il dirigente sportivo MichelePadovano, assolto pochi giorni fa dall’accusa di aver finanziato un traffico di droga in Marocco nel 2006.

Ideatore del programma è Davide Parenti, in regia Antonio Monti. La trasmissione può essere seguita in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.