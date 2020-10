Le Iene: vendono alimenti rubati agli anziani a metà prezzo per comprare la droga

Anticipazione video del servizio di Andrea Agresti, in onda domani a “Le Iene Show” su Italia 1, in cui ci mostra uno strano business che unisce alcuni vecchietti al parco e persone tossicodipendenti, che rubano generi alimentari per rivenderli a metà prezzo agli anziani. E poi con quei soldi si comprano la droga. Sembrano dei tranquillissimi vecchietti al parco ma in realtà sarebbero l’ingranaggio di un meccanismo che potrebbe favorire il consumo di droga.

Ci troviamo a Torino e il sistema messo in piedi da tossicodipendenti e vecchietti sarebbe questo: gli anziani commissionano la spesa, che in realtà questi ultimi rubano dagli scaffali dei supermercati. Quando il tossico riconsegna la spesa, il vecchietto la paga “a metà prezzo, se va bene” e con i soldi incassati i tossici comprano la droga.

Il servizio completo, domani, in prima serata, su Italia1.