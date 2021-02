“Le Stagioni dell’Amore”: il rilancio dell’industria del wedding

Da mercoledì 10 a domenica 14 Febbraio 2021, la Wedding e Event Planner Maria Mastromano accoglie le coppie di sposi per presentare le novità 2021: quattro giorni di grandi suggestioni per le coppie di sposi che vorranno partecipare all’ esclusivo bridal week durante il quale vengono accolte e potranno essere consigliate le future spose accompagnandole con eleganza e competenza verso il giorno del matrimonio.

Teatro dell’evento l’incantevole scenario del Vivaio Olea Europea di Scafati, un luogo prestigioso ed un’avveniristica azienda nel cuore verde del Parco Nazionale del Vesuvio; Pasquale Ambrosio, proprietario di questo spazioso ed elegante show room ricco di suggestivi allestimenti ed innovative creazioni, ha saputo unire la passione per la natura e per i colori con le più innovative tecniche di progettazione, coltivando il verde come sinonimo di vita.

In uno scenario pressoché perfetto, Maria Mastromano, grande professionista capace di orchestrare la coralità delle singole voci di ogni evento, dall’abito agli allestimenti, dai fiori alle musiche, dalle luci alla regia, é a disposizione delle coppie di sposi per una consulenza del tutto gratuita dalle ore 10.00 alle 20.00 e mostra con eleganza e maestria un wedding mood decisamente in linea con le nuove tendenze: il Matrimonio Country Chic.

Certamente una sorpresa per quelle coppie che prenoteranno la consulenza alle quali inoltre viene consegnato un coupon-sconto del 10% per l’organizzazione di un evento.

Si tratta di una manifestazione di altissimo profilo grazie anche a Emilia di Girolamo, Mario Borriello e Ilaria Terlizzi, preziosi collaboratori dello staff di Maria Mastromano Event e dell’importante contributo di due prestigiose aziende del territorio: Allestimento le Rose, Allestimento Saggesse Angela e Marianna e Fioraio Gaetano Auricchio.

Ingressi contingentati per il rispetto delle norme Covid-19.

Info & Accrediti

LE STAGIONI DELL’AMORE

Da mercoledì 10 a domenica 14 febbraio 2021

Vivaio Olea Europea di Scafati

Via Domenico Catalano, 92 Scafati

Per prenotare la consulenza gratuita con la Wedding e Event Planner Maria Mastromano:

+39 333 8557773

mariamastromanoevent@gmail.com