‘L’enigma del desiderio’: presentazione del libro il 30 gennaio a San Giorgio a Cremano

Festival / Eventi ,

L’ Associazione Marco De Paola Cuori in Azione & Friends promuove la presentazione del libro ‘L’enigma del desiderio’, di Paolino Cantalupovenerdì 30 gennaio alle ore 19.00, presso Dimora Storia, in Villa D’Afflitto già Lufrano (via Enrico Pessina 73), San Giorgio a Cremano.

Il romanzo ‘L’enigma del desiderio’ è un thriller psicologico e geopolitico di ampio respiro. Ambientato tra New York, il Mediterraneo Orientale e l’Africa, il libro racconta la vicenda di Adham, docente di psichiatria, costretto a confrontarsi con un passato irrisolto quando il fratello Orion viene accusato di omicidio. Nel tentativo di scagionarlo Adham viene coinvolto in una complessa rete di intrighi internazionali che comprendono gruppi armati, società finanziarie e Servizi segreti. La narrazione affonda le proprie radici nell’attualità geopolitica ed è costruita su elementi realistici, tratti da report giornalistici internazionali e studi strategici della Difesa. Un piano tanto geniale quanto rischioso e una travolgente passione d’amore rendono la storia intensa e ricca di tensione, fino al ritorno nella New York, simbolo delle contraddizioni della modernità.

L’incontro si inserisce nel percorso di iniziative culturali promosse dall’Associazione Marco De Paola Cuori in Azione & Friends, nata da un progetto di Confdistribuzione, con l’obiettivo di valorizzare la cultura come strumento di dialogo, impegno sociale e partecipazione attiva della comunità.

