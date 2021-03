Leo pari presenta “Stelle forever”

ll cantautore, producer, autore e musicista romano LEO PARI a novembre presenterà per la prima volta live il suo ultimo album “STELLE FOREVER” (Neverending Mina/Artist First/Audioglobe) in due speciali date di apertura dello “STELLE FOREVER TOUR 2021”!

Queste le date, organizzate da Humble:

11 novembre – Arci Bellezza – MILANO

13 novembre – Largo Venue – ROMA

Da oggi sono aperte le prevendite sui circuiti autorizzati di Mailticket, per la data milanese ( https://bit.ly/3r5nzYI ) e TicketOne e DIY Ticket, per la data romana ( https://bit.ly/2OKPfFq ).

Per ulteriori informazioni visitare il sito: humbleagency.it/biglietti .

A proposito del tour, Leo Pari dichiara: «Nei miei dischi sono sempre alla ricerca di un sound innovativo e personale, amo vestire le canzoni con degli abiti elettronici a volte anche molto elaborati. Poi però amo spogliarle, e guardarle così come sono, nude. Le porterò in tour così, come appena nate, come sotto la doccia, come quando fanno l’amore con chi le suona e chi le ascolta».

Disponibile in digitale e in formato LP, “STELLE FOREVER” è un concept album di 10 tracce che ruotano attorno all’universo femminile, in cui le donne, protagoniste assolute di ogni brano, compongono con le loro infinite sfaccettature una luminosa “costellazione pop”.

«Stelle Forever è un omaggio all’universo femminile, così immenso e misterioso che ho sentito il bisogno di esplorarlo attraverso le mie canzoni – afferma Leo Pari – Gli album per me non sono né un punto di partenza né un punto di arrivo, ma delle tappe di un unico lungo viaggio, delle frasi di un unico discorso sempre aperto, sospeso. In STELLE FOREVER le protagoniste assolute sono le donne, quelle che per me sono state e sono ancora oggi importantissime, ma anche quelle che ho visto anche solo un istante alla fermata della metro e che mi hanno permesso di rubare qualche dettaglio che ha poi infuocato la mia immaginazione. Dieci piccoli acquerelli pop in cui ho cercato di raccontare anche me stesso l’amore e il rispetto che provo per questo infinito mondo rosa, che forse non riuscirò mai a capire fino in fondo, e che forse per questo continuerà ad affascinarmi sempre».

Questa la tracklist completa di “STELLE FOREVER”: “Le Donne Sono Come Le Stelle”, “La storia della tua vita”, “Le cose tra noi due”, “Matrioska”, “Dobermann”, “Lucchetti”, “Milano addio”, “Vicino vicino”, “Piazza bologna”, “Forever”.

Attualmente è in rotazione radiofonica l’ultimo singolo “FOREVER”, un brano trascinante che mette in luce l’elasticità del tempo in una relazione sentimentale, in cui “basta un minuto per conoscersi, una sera per innamorarsi, un secondo per dividersi, tutta la vita per dimenticarsi”.

Leo Pari è un vero e proprio artigiano della musica pop: cantautore, musicista, producer ed autore, è un artista a 360° che riesce a rendere ogni progetto riconoscibile, grazie alla sua personale cifra stilistica. Ha all’attivo molte collaborazioni artistiche importanti. Come autore ha firmato canzoni come “Vorrei cantare come Biagio” di Simone Cristicchi, “Meglio di notte” di Francesco Renga e “Superbowl” di Elodie; in qualità di produttore ha lavorato al primo album di Gazzelle “Superbattito”; come musicista si è fatto conoscere dal grande pubblico suonando le tastiere in tour con i Thegiornalisti. Di recente ha collaborato come autore con Malika Ayane per il suo album di prossima uscita “Malifesto”.

www.instagram.com/leopari_/

www.facebook.com/leoparimusic