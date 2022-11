Letizia Pone: ecco chi è la napoletana Tiktoker

Instagram, Facebook, ma soprattutto Tik Tok: è il social del momento, è il divertimento sul cellulare ma non solo.

Spesso si incontrano vere e proprie realtà importanti: una di queste è la giovanissima e bellissima Letizia Pone.

Napoletana, nata nel 2004, appena 18 enne, Letizia ha le idee chiare sul futuro: la danza è la sua passione e proprio recentemente ha ottenuto dei risultati importanti in questa meravigliosa disciplina.

“Frequento la scuola di danza “Star dance” di Anna Luongo. Amo la danza e ballo si può dire da sempre. Ho praticato danza moderna per 12 anni e oreographic team di latino americano. Da febbraio di quest’anno, ho cominciato a studiare solo latino-americano. Sono iscritta alla Federazione IDF e sono arrivata prima L1 ed L2, terzo posto rumba open e quinto posto Cacha Open all’interregionale di di Isernia Spero di arrivare in alto in questo grande mondo della danza.

I social ? Mi diverto e sono una grande vetrina. Sogni nel cassetto ? Crescere sempre di più nella danza”