“L’Hobby: sketch comedy sulla coppia “ cortometraggio di Dario Acocella

CHILI ( www.chili.com ) vede il ritorno di Dario Acocella con un cortometraggio prodotto da Accademia Togliani interpretato da Giovanni Anzaldo, Paola Pessot e Patricia Varvari: “ L’Hobby “ , una sketch comedy che racconta le mille contraddizioni e i conflitti di una coppia combattuta fra relazione, autostima personale e ambizioni professionali, fra realtà e immaginazione, perché non sempre, poi, tutto è come sembra.

Realizzato con il contributo di Apulia Film Commission e Nuovo Imaie, selezionato al Festival Popoli e Religioni di Terni e al Catania Film Fest, il corto racconta di Paola e Giovanni, una giovane coppia che ha scelto di trascorrere un week-end lungo lontano da Roma e dalla routine di una vita casa-lavoro-lavoro-casa, in un’antica masseria pugliese, alle porte di Manduria. E, mentre Paola sembra ambientarsi immediatamente, Giovanni ha la faccia di chi non ha ancora staccato la spina. Il mare sta là, invitante e foriero di tanto relax. Ma loro no: buttati fra un divano ed una sedia sono risucchiati dal conflitto: come ha fatto Giovanni a costruire l’ennesimo auto attentato alla sua timida carriera di attore? Le loro ultime certezze sul rapporto di coppia e addirittura le loro stesse identità vacillano.

Alla fine ne rimarrà soltanto uno. Chi?