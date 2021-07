Libri per fare colpo sulla persona che si vuole conquistare: alcuni consigli

Anche se nel corso degli ultimi anni la tecnologia ha modificato radicalmente la nostra vita di tutti i giorni, come ben messo in evidenza da parte del colosso dei casinò online di Betway, un libro rappresenta pur sempre un ottimo regalo per trasmettere emozioni e sensazioni alle persone verso cui si nutre un interesse.

Sul blog L’insider, un’indagine mette proprio in evidenza come le app di dating rappresentino, in questo ben preciso momento storico, un appiglio importante per tantissime persone che sono alla ricerca dell’amore. Tra social media, piattaforme e app di incontri, al giorno d’oggi, ci sono tantissimi strumenti che rappresentano un modo perfetto per comunicare e per cercare di trovare quell’amore che può riempire la propria quotidianità. Tinder, ad esempio, è l’app che ha riscosso molto successo,, raggiungendo e sorpassando quota 500 milioni di utenti attivi.

Come approcciare grazie ad un libro

Per chi vuole provare a fare colpo su una persona verso cui si nutre un particolare interesse, ma non ha intenzione alcuna di prendere in considerazione gli strumenti tecnologici, può sempre fare riferimento ai libri. Sì, avete capito bene: ci sono diversi libri che possono tornare utili per far innamorare una ragazza o un ragazzo.

È chiaro che si tratta di libri che hanno ad oggetto l’amore, così come altri aspetti molto importanti, come ad esempio la seduzione e la sessualità, nella speranza che ovviamente il destinatario possa ricevere il messaggio sottinteso. Il vantaggio è quello di poter acquistare tranquillamente i libri.

I migliori libri per conquistare un uomo

Nel caso in cui aveste completamente perso la testa per un ragazzo, ma lui proprio non si è accorto di nulla, allora è necessario trovare un libro per colpire nel segno. È fondamentale scegliere un testo in cui si può provare a trasmettere l’interesse e il sentimento che si provano per quella persona.

Giusto per fare un esempio, “Tropico del Capricorno” di Henry Miller è un libro che riesce ad accomunare aspetti erotici e un po’ di sano realismo che non fa mai male. L’efficacia narrativa è di tutto rispetto, al punto tale che questo titolo è, con il passare del tempo, diventato una vera e propria icona.

Un’altra proposta particolarmente interessante prende il nome de “Il grande Gatsby”: con questo libro, qualsiasi uomo non potrà che capitolare, anche per l’abilità e la sagacia narrativa di Francis Scott Fitzgerald. Si tratta di un racconto che narra varie storie di vita mondana all’epoca del jazz, giusto pochissimo tempo prima che scoppiasse la Grande Crisi nel 1929.

I libri più interessanti per conquistare una donna

Qualora nutriate un certo interesse verso una ragazza, ma lei non ha ancora tanto le attenzioni che le state provando a dare, allora ci vuole un libro perfetto per colpire nel segno anche in questo caso. Un’ottima soluzione potrebbe essere rappresentata da un bel mix tra amore e seduzione, anche se è fondamentale scegliere una storia particolarmente affascinante e interessante.

Tra i migliori libri per fare colpo con una ragazza troviamo “Io, te e il mare”, scritto da Marzia Sicignano. Si tratta di una storia che riguarda il primo amore, comprese tutte quelle emozioni e sensazioni che si riferiscono alla fase dell’innamoramento, speciale per ognuno di noi nel momento in cui ci si trova in tali situazioni per la prima volta.

Volete un’alternativa? Provate con il grande successo che è stato scritto da parte di “Yukio Mishima”, intitolato “La scuola della carne”. In questo libro si narra la storia di Taeko, una donna trentanovenne, che incarna alla perfezione lo stereotipo della donna indipendente e divorziata.

Redazionale