Ligabue, 30 anni dal primo disco: “…grazie per avermeli permessi…”

Luciano Ligabue: 30 anni di carriera, dal primo disco. “Una porta che si è aperta, inaspettatamente, che mi ha permesso di vivere questi trenta magnifici anni. Grazie per avermerli permessi…”.

Liga sceglie ancora una volta i social per condividere la gioia per la sua lunga carriera. Certo non immaginava, qualche mese fa, di festeggiarli così. Infatti, Ligabue aveva in programma una serie di concerti evento per celebare i suoi 30 anni di carriera. COme per tutti, anche per lui i programmi sono cambiati, tutto rimandandato a data da destinarsi. Con l’auspicio che si possa festeggiare non solo la sua carriera, ma il ritorno alla vita normale post covid, di segito pubblichiamo il video messaggio del Liga in copertina.

https://it-it.facebook.com/Ligabue/videos/172083790795178/

