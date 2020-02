Parola d’ordine:

“Semplificare, eliminare eccessi e complicazioni” e andare alla ricerca di un’armonia con l’ambiente.

La semplicità del fatto a mano, delle lavorazioni manuali e l’autenticità del lavoro dell’uomo.

La cura del dettaglio, senza eccessi e stravaganze, la stagione estiva 2021 si riassume nel concept l’era della semplificazione.

Metal free (pelli conciati con prodotti ecologici), pelli ecosostenibili, luce, colori brillanti e luminosi che a contatto con la tecnologia creano sfumature irreali.

Si conclude così linea pelle, svoltasi presso gli spazi di Fieramilano Rho dal 19 al 21 febbraio 2020, un punto di riferimento per la filiera di fornitura della fashion & luxury global, conferma la sua importanza per la catena globale della moda e del lusso accogliendo numerosi visitatori, nonostante l’inevitabile assenza di espositori e buyer Asiatici in seguito alla diffusione del Coronavirus.

È la più importante rassegna internazionale dedicata alla pelletteria, accessori, componenti, sintetico, tessuti e modelli per calzatura, abbigliamento e arredamento.

Grandi numeri, con 1200 espositori da ben 40 paesi con l’obbiettivo di rilanciare il valore della pelle naturale, plastic free, reciclabile e sostenibile.

Tra i vari espositori risaltano Camheelion, che ricorda l’idea della pelle che cambia in armonia con la natura, prima volta a linea pelle, nata dalla collaborazione tra 3M, azienda che traduce la scienza in soluzioni capaci di migliorare concretamente la vita di tutti i giorni, e Tacchificio Villa Cortese, eccellenza manifatturiera che opera nel settore dei tacchi per calzature femminili di alta moda. Camheelion ha presentato la sua collezione di tacchi personalizzabili e rispettosi dell’ambiente che si contraddistinguono perché al posto delle tecniche tradizionali vengono usate pellicole 3M che consentono non solo la massima flessibilità e personalizzazione, ma anche una produzione più sostenibile, grazie all’utilizzo di materiali dal basso impatto ambientale e alla riduzione degli sprechi.

O Air Collection, con sede a Prato, attiva da trent’anni nel settore del ricamo su tessuti e pellami per i settori di calzatura e della pelletteria con lavorazioni improntate sull’eccellenza e la qualità grazie all’efficienza di avanzati macchinari tecnologici che permettono di fornire prodotti di elevata qualità, come richiesto dalle prestigiose griffe dell’alta moda Made in Italy.

Spiccano poi altri espositori italiani come Modimex acessori, un’azienda toscana con le sue lavorazioni di artigianalità di intreccio, ricamo, disegno a mano, borchie personalizzate in linea con le tendenze del momento e borchie in gomma, di cui detiene il brevetto internazionale, unica nel suo genere, uno stand caratterizzato da un’ accurata ricerca del bello e un’attenzione maniacale per il dettaglio.

Tra gli espositori internazionali meritano un’attenzione Cetinkaya, che dopo la sua ricorrente presenza nelle manifestazioni a Parigi, fa il suo esordio a Linea Pelle. Cetinkaya, nel panorama dell’industria della pelle turca, ha un bellissimo showroom a Istanbul, con una vasta gamma di articoli in pelle selezionati, e conquista sempre più nuove quote di mercato. Specializzata nella lavorazione di pelle d’agnello, stampa digitale e prodotti innovativi più green possibili nonché naturali e riciclati.

Tradizione e innovazione con prodotti ecologici hanno caratterizzato così LineaPelle 98.

Commenti

commenti