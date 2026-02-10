“L’invisibile filo rosso”, presentazione il 16 febbraio all’Uci Cinema a Casoria (Napoli)

Condividi questo articolo:









Grande presentazione lunedì 16 febbraio all’Uci Cinema di Casoria per “L’Invisibile filo rosso”.

Presentazione con tutto il cast e la produzione cinematografica.

Il film, diretto da Alessandro Bencivenga, ed ambientato negli anni ’50, di genere drammatico e di impegno civile, incentrato sulle storie dimenticate del manicomio di Pergine Valsugana.

Il protagonista Gennaro (Paco De Rosa), infermiere ischitano, scopre le ingiustizie del luogo. Con Ornella Muti e Lello Arena, il film narra, con un forte legame tra storia e memoria, le vicende di pazienti silenziati.

Trama: Il film narra la storia di Gennaro, un giovane infermiere che nel 1953 lascia Ischia per lavorare nel Trentino, scontrandosi con la realtà dolorosa del manicomio di Pergine Valsugana.

Regia e Produzione: Diretto da Alessandro Bencivenga, il film è un’opera di memoria collettiva e denuncia sociale.

Cast: Include attori di rilievo come Ornella Muti, Lello Arena, Massimo Bonetti, Antonio Catania, Paco de Rosa e Francesco Villa (del duo Ale e Franz).

Temi: Affronta le pratiche manicomiali degli anni ’50, la resistenza al dolore e la dignità umana, basandosi su ricerche approfondite.

Luoghi: Le riprese hanno coinvolto luoghi suggestivi come Pergine Valsugana, Levico Terme e Ischia. Presentato nel contesto della Mostra di Venezia 2025, il film arriva nelle sale a febbraio 2026.

