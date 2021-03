L’Isola del Cinema dedica alla donna le ultime tre serate

Domani venerdì 26 marzo verranno proiettati tre film dedicati alla donna. Innanzitutto due documentar: “Essere donne”, omaggio alla recentemente scomparsa Cecilia Mangini, la prima documentarista donna in Italia, e “Letizia Battaglia: Shooting the Mafia” di Kim Longinotto, sulla pluripremiata fotografa. Anticiperà quest’ultimo film l’intervista esclusiva che la giornalista Valeria Arnaldi ha fatto a questa maestra della fotografia di livello internazionale. La serata si concluderà con il film di Michela Occhipinti “Il corpo della sposa” (inizio previsto per le 21:30), presentato in anteprima mondiale al Festival di Berlino, un’opera che mette al centro il tema della donna, i canoni imposti dalla società e la mortificazione del corpo femminile in alcune culture attraverso il rito del “gavage”, l’alimentazione forzata delle donne e delle spose bambine.



Dopodomani sabato 27 marzo, a partire dalle 16:30, l’Isola del Cinema trasmetterà in diretta streaming da Parma (Capitale Italiana della Cultura 2020/2021) un incontro dedicato ai giovani e al futuro: l’UNESCO Italian Youth Forum – Next generation You. Giovani, cultura, sostenibilità e futuro saranno i temi trattati in occasione del 3° appuntamento con il Forum dell’Associazione giovanile per l’UNESCO.

In occasione della Giornata Mondiale del teatro, la programmazione propone poi per le 18:30 il movie theatre “Penthesilea”, uno spettacolo multidisciplinare, scritto e interpretato da Isabel Russinova, una libera rilettura del mito della regina delle amazzoni e del suo popolo che mette al centro della narrazione la condizione del femminile oggi, inteso come spirito della grande madre. Accanto all’attrice, sul palco, le interpreti Daniela Allegra e Chiara Candidi.

Domenica 28 Marzo, infine, la settimana si concluderà con il laboratorio “Arte e Mestieri”, a cura della Associazione Scenografi, Costumisti e Arredatori italiani, che presenta gli interventi del costumista e presidente della ASC, Carlo Poggioli, e della scenografa e vicepresidente della ASC, Livia Borgognoni, per conoscere da vicino i mestieri del cinema che si celano dietro le quinte dei grandi film.

Seguirà, alle ore 20:00, il documentario di Elisa Fuksas sulla sua malattia scoperta durante il lockdown: “iSola”. Un racconto veritiero, tra ansie e timori, realizzato con uno smartphone.

L’evento di chiusura della kermesse sarà l’assegnazione, alle 21:30, del Premio Groupama, il riconoscimento al Miglior Film della sezione Opera Prima o Seconda, decretato attraverso il voto del pubblico di MYmovies.