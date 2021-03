“L’Isola del Cinema “: edizione speciale di Isola Mondo per il venticinquesimo compleanno della manifestazione diretta da Giorgio Ginori

Dal 18 al 21 marzo l’Isola del Cinema, l’evento cinematografico più seguito nella Capitale e non solo, propone al pubblico una particolarità ispirata dalle limitazioni del Covid: una edizione speciale che sarà visibile sulla piattaforma specializzata in cinematografia My Movies dal sottotitolo “ Riprendiamoci il futuro “, una vera e propria speranza nel momento storico che stiamo vivendo per evidenziare le difficoltà che stiamo affrontando e, soprattutto, per sperare nel futuro.

Puntare sui giovani per raccogliere le energie accumulate nei suoi 25 anni di vita e celebrare la passione per il Cinema e le altre Arti ad essa connesse e che vuole anche rappresentare una vera e propria “ anteprima “ della manifestazione della versione estiva annuale che si tiene in estate sulla rive del Tevere: é questa la espressa volontà del Presidente Giorgio Ginori che volge lo sguardo anche all’Ambiente che ci circonda sperando soprattutto sui giovani.

E sarà proprio con un film dedicato a questo tema che aprirà il Festival, presentando in anteprima nazionale, per la sezione “Fuoco sul reale””, il documentario “Sustainable Nation”, del regista israeliano Micah Smith, un docufilm che racconta i progetti di tre israeliani che cercano di portare soluzioni idriche sostenibili ad un pianeta sempre più assetato.

Quest’anno la rassegna cinematografica L’Isola del Cinema propone undici giorni di proiezioni in streaming di film italiani e stranieri, anticipate da contributi extra, come presentazioni, interviste e video messaggi di registi e attori, che verranno trasmessi su MyMovies, con accesso gratuito. La programmazione pone particolare attenzione al cinema italiano con una selezione di opere prime e seconde, documentari, cortometraggi, film internazionali. Gli omaggi ai Maestri del Cinema e la sezione dedicata al cinema breve contribuiscono ad arricchire il programma. A completare il calendario, gli incontri letterari, a cura di Cinema & Libri, che dal 2016 organizza le presentazioni letterarie de L’Isola del Cinema, e che anche quest’anno propone alcune novità editoriali presentate dagli Autori.

La rassegna cinematografica “L’Isola del Cinema” si svolge ancora una volta con il sostegno di Groupama Assicurazioni, Società che conferma il suo sostegno al Cinema e ai nuovi talenti, tornando al fianco dell’evento per il Premio Opera Prima e Seconda, in occasione dell’Edizione Speciale: un connubio, quello tra Groupama Assicurazioni e L’Isola del Cinema che dura da ben dodici anni e che rappresenta un segnale importante per il sostegno al settore cinematografico, profondamente colpito dalla pandemia; una concreta azione di ripresa e una nuova visione di futuro, in cui cinema e imprese possano tornare a cooperare per la sostenibilità della Settima Arte e la valorizzazione delle sue opere.

Per informazioni sulla Programmazione:

L’Isola del Cinema

www.isoladelcinema.com

Per accedere al sito My Movies:

www.mymovies.it

Sezione: My Movies Live

Accesso gratuito con registrazione sul portale