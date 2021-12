L’Isola del Cinema in versione invernale allo Spazio Scena: Virginia Saba presenta “ Il suono della bellezza – note di vita e filosofia “

Altro appuntamento letterario a cura de“L’Isola del Cinema”, nella sua veste invernale ospitata a Spazio Scena, a Trastevere. Protagonista di questoevento sarà l’autrice Virginia Saba. La scrittrice presenta mercoledì 22 dicembre, alle ore 18:00, il suo esordio letterario, dal titolo “Il suono della bellezza. Note di vita e filosofia”, in un dialogo con l’attrice Simonetta Colombu, qui in veste di moderatrice. Letture a cura dell’attrice Simona Ciammaruconi.

“Il suono della bellezza. Note di vita e filosofia” (If Press, 2021)di Virginia Saba è un viaggio dell’anima attraverso le Variazioni Goldberg di Bach. La bellezza viene raccontata attraverso gli spunti che offre la musica in 32 capitoli (come 32 sono le Variazioni) nei quali si indaga sul “linguaggio” misterioso della vita che permette di andare in profondità e scorgerne appunto la bellezza, anche nelle sue apparenti contraddizioni.

Un percorso in crescendo che, raccontando vite, arte e tematiche filosofiche come quelle della verità, giustizia, unione, inganno, amore, perfezione, silenzio e tanto altro, riconduce il lettore, come in un cerchio, allo stesso punto di partenza, proprio come fanno le Variazioni. Nel libro si affronta anche il tema dell’amore, una nota particolarmente importante della vita dell’autrice, affianco al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

La riflessione prende spunto proprio dalla tematica della natura, uno strumento gratuito, un’offerta divina che ci permette di smettere di ragionare per calcoli e procedere per contemplazione. La natura, a cominciare dalla figura della rosa, fino al pianeta Venere, ai giardini, alla forza racchiusa negli haiku, giusto per fare qualche esempio, è compagna fedele e preziosa di questo percorso di variazioni di bellezza, nasconde segreti e poteri unici.

Virginia Saba è giornalista professionista, conduttrice televisiva ed esperta di Comunicazione. Attualmente lavora nella Segreteria particolare della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Laureata in Lettere a Cagliari con tesi sulla scrittrice algerina Assia Djabar, ha studiato teologia, prima alla Pontificia Facoltà teologica della Sardegna e attualmente alla Pontificia Facoltà Antonianum di Roma. Ha conseguito il Master in Consulenza filosofica e antropologia esistenziale presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolurum con una tesi sulla mistica renana.

Ha giocato a pallacanestro in serie A2 nella Virtus Cagliari.

L’Edizione Speciale de “L’Isola del Cinema presenta Isola Mondo – Il Pianeta racconta”, è organizzata dall’Associazione Culturale “Amici di Trastevere”, con il contributo del MiC(Ministero della Cultura), il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica di Cuba in Italia e vanta, come Partner Culturale, il Goethe-Institut.

Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021- 2022, curato dal Dipartimento Attività Culturali, ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

MODALITÀ DI ACCESSO IN SALA:

L’evento che si terrà a Spazio Scena è ad ingresso gratuito.

Per poter assistere alle presentazioni e proiezioni è necessario prenotare, telefonando o scrivendo a Spazio Scena. Super Green Pass obbligatorio.

SPAZIO SCENA: Via degli Orti d’Alibert 1, Roma www.scenaweb.it

Per le prenotazioni: Cell. 366 8301304; Tel. 0651685734; e-mail: staffscena@gmail.com