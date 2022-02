Littizzetto scrive ai Savoia: “…chiedere indietro i regali non è elegante…”

Luciana Littizzetto scrive ai Savoia che hanno chiesto di riavere i gioielli di famiglia.

A Che Tempo che fa, nel suo “francese” invita il Re e i Savoia tutti a non dimenticare che i gioielli della Corona sono stati lasciati in dono allìItalia, ed è per lo meno “poco elegante” chiederne la restituzione.

Poi senza fare lezioni di storia, sottolinea che propio il Re ha lasciato l’Italiala in “cattivre acque, ed è già una gran fortuna per la famiglia reale che non abbiano fatto la fine degli Zar…

“I giochi sono fatti, fatevene una ragione”

Video concesso da raiplay.it