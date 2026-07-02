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Ieri, mercoledì 1° luglio, il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano ha ospitato le LIVE AUDITION del MUSICANTE AWARDS – PREMIO PINO DANIELE, la 2ª fase del Live Contest ideato dalla Fondazione Pino Daniele ETS per sostenere e valorizzare una nuova generazione di musicisti e cantautori e per promuove una visione della musica fondata sulla ricerca artistica, sull’identità culturale, sulla scrittura, sulla qualità dell’esecuzione dal vivo e sulla responsabilità del percorso professionale.

I candidati ammessi alle Live Audition sono stati selezionati attraverso le candidature online e le proposte dirette provenienti dall’industria musicale. Durante le audizioni, i giovani artisti hanno presentato dal vivo un proprio brano originale e una personale elaborazione di un’opera di Pino Daniele davanti a una commissione designata dalla Fondazione Pino Daniele ETS che ha valutato le competenze musicali, l’identità artistica e le prospettive professionali di ogni giovane proposta.

La Commissione, presieduta da Alessandro Daniele (Presidente della Fondazione Pino Daniele ETS) e da Fabrizio Bianco (direttore musicale del Musicante Awards), è così composta: Giovanni Alibrandi (Direttore Rai Radio2), Antonio Cortesi (BMG Rights), Giada Crisci (Sony Music Publishing Italia), Elisabetta Gagliardi, Margherita Gnech (Sony Music Publishing Italia), Flavio Ibba, Danilo Madonia, Simona Molinari, Pino Pischetola, Lorenzo Poli, Ivan Storti (Universal Music Italia) e Renato Thanchis (Warner Music Italy).

Martedì 7 luglio verranno annunciati i nomi dei candidati che hanno superato le Live Audition e che proseguiranno il percorso di selezione in due show in diretta su Rai Radio 2 dagli Studi Rai di via Asiago a Roma, fino ad arrivare a un grande evento conclusivo a Napoli.

Tra i finalisti saranno scelte le proposte artistiche che si aggiungeranno agli artisti già in cast, invitati direttamente dalla Fondazione Pino Daniele ETS, scelti per il loro percorso, la loro identità musicale e la coerenza con i valori del Premio e che riceveranno il loro MUSICANTE AWARDS in occasione dell’evento finale: Andrea Radice, Arabella Rustico, Casadilego, Groove at Home, Pierdavide Carone, Roberta Gentile e Vincenzo Viscardi.

Il MUSICANTE AWARDS – PREMIO PINO DANIELE è anche un percorso formativo. Il Live Contest prevede, infatti, una fase di perfezionamento artistico e live attraverso un Bootcamp realizzato dai docenti dei corsi poprock del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano, eccellenza del sistema AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale), con la sede storica di via Conservatorio e il nuovo campus “Bosco della Musica”, polo dedicato alla formazione e alla produzione musicale nel quartiere Rogoredo. In questo scenario di rinnovamento dei percorsi dell’Alta Formazione Musicale italiana, Musicante Awards trova un naturale terreno di dialogo con il mondo della formazione e con i nuovi talenti emergenti dai percorsi accademici.

L’ultima fase del Contest rappresenterà il momento di restituzione e consacrazione del percorso: gli artisti selezionati entreranno ufficialmente nel percorso come Musicanti, si esibiranno dal vivo in un grande evento a Napoli condividendo il palco con grandi protagonisti della scena musicale italiana.

La proposta artistica di ogni Musicante sarà valorizzata pubblicamente attraverso la consegna dei MUSICANTE AWARDS, premi e riconoscimenti pensati per mettere in luce identità, scrittura, interpretazione, ricerca sonora, capacità live e visione artistica.

Tra loro sarà assegnato anche il riconoscimento più importante: il MUSICANTE AWARDS – Premio Pino Daniele, al quale sarà destinato un contributo economico a sostegno dello sviluppo dell’attività artistica del vincitore.

Inoltre, grazie alla presenza dei partner dell’industria discografica ed editoriale, i Musicanti avranno la possibilità di entrare in contatto con realtà professionali del settore e di avviare eventuali percorsi discografici ed editoriali.

Il MUSICANTE AWARDS – PREMIO PINO DANIELE vanta, per il secondo anno consecutivo, il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, come iniziativa innovativa nel campo dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Il riconoscimento conferma il valore educativo e culturale del contest e il suo dialogo con il sistema dei Conservatori italiani.

Regione Campania sostiene il progetto, in particolare l’evento finale che si terrà a Napoli.

Anche la 2ª edizione del Live Contest è realizzata con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, che ha creduto nella visione culturale della Fondazione Pino Daniele e nella necessità di sostenere una nuova generazione di autori e musicisti attraverso un progetto che mette al centro scrittura, composizione musicale, valorizzazione del repertorio, ricerca artistica e musica dal vivo.

Tra i partner del progetto anche NUOVO IMAIE – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori.