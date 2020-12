Lo scherzo delle Iene: Matilde Brandi incontra Tom Cruise con i denti neri….

Abbiamo fatto piangere Matilde Brandi. Dopo il Grande Fratello Vip le mancava un sogno da realizzare: incontrare Tom Cruise. Le facciamo credere che fosse interessato a lei, ma al provino la showgirl si presenterà con i denti neri per un errore del suo dentista. Come reagirà Matilde a questo sogno diventato incubo? Quale sarà la sua faccia quando scoprirà che non c’è nessun Tom Cruise, ma piuttosto il nostro Nicolò De Devitiis dietro a tutto questo?

