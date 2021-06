L’Orchestra da Camera “ Roma Classica “ ed i concerti del mese di giugno al Chiostro dei Gnnasi

E’ il “ Festival dell’Armonia “ che si tiene nel meraviglioso Chiostro dei Ginnasi a Roma ad ospitare i concerti dell’ensemble Roma Classica, sorella minore della più nota Orchestra fondata da Umberto Vassallo nel 1989.

I concerti, quattro nel mese di giugno, hanno luogo all’interno del palazzo Ginnasi, nel chiostro, o meglio di ciò che resta del prestigioso palazzo che attualmente si affaccia su largo S. Lucia dei Filippini dopo che l’antico ed originale edificio costruito da Monsignor Alessandro Ginnasi alla fine del ‘500 su progetto di Ottaviano Mascherino, venne “ ridotto “ negli anni dal 1935 al 1940 per dare spazio all’allargamento della attuale Via delle Botteghe Oscure.

Vasto ed elaborato il programma dei concerti che comprendono esibizioni di musica classica e di musiche a carattere cinematografico ed operistico, oltre che un viaggio musicale tra miti e voci contemporanee raccontato da personaggi femminili di tutti i tempi, da Shakespeare a Catullo, da Massenet a San Paolo, da Liszt a Dante Alighieri per finire con Stefano Benni e Manuel De Falla.

La prima delle serate, quella dello scorso 14 giugno, è consistita nella poderosa esibizione della Ensemble Roma Classica, primo violino e Direttrice Elisa Papandrea, che ha eseguito musiche di Grieg e di Dvorak, molto apprezzate dal folto pubblico presente che ha vivacemente applaudito al termine del concerto al quale hanno assistito diversi aderenti alla delegazione romana ( baillage ) della Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs, una società gastronomica internazionale le tracce della cui fondazione risalgono al 1248 e che, per l’Europa, è stata fondata a Parigi nel 1950 sulla base delle tradizioni e delle pratiche dell’antica corporazione reale francese di torrefattori d’oca. Oggi la Chaine è una associazione di portata planetaria potendo contare in rappresentanze nei cinque continenti e circa 25.000 soci nel mondo.

La Chaîne è presente in Italia dal 1960 con il “ Bailliage Nazionale d’Italia “, organo di vertice dell’Associazione a livello nazionale, che opera per la diffusione della cultura della gastronomia attraverso diramazioni a carattere territoriale in grado di rappresentare la meravigliosa eterogeneità del nostro territorio e dei suoi talenti enogastronomici, espletando la propria missione attraverso l’organizzazione di eventi gastronomici di altissima valenza conviviale e culturale.

A latere della attività gastronomiche, la Chaine si espleta anche attraverso attività filantropiche per mezzo di una associazione, la ACCR, ad essa collegata e che opera in favore di bisognosi attuando iniziative legate alla cucina le quali producono ottime possibilità di erogazione di assistenza materiale e, sostanzialmente, anche morale.