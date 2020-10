Luca Abete: i referti dei tamponi non arrivano, le testimonianze dei “pazienti” #anticipazioni

STASERA A STRISCIA LA NOTIZIA: CHIUSI IN CASA PER GIORNI E GIORNI IN ATTESA DI UN TAMPONE CHE NON ARRIVA. LE TESTIMONIANZE DI MOLTI AMMALATI CAMPANI RACCOLTE DA LUCA ABETE

Luca Abete torna in onda questa sera a Striscia la Notizia con un servizio sulle attese dei risultati dei tamponi in Campania. «Non esiste il tempo di attesa per i tamponi a domicilio: massimo 48 ore e il personale sanitario li effettua». A dichiararlo, in una diretta facebook, è stato il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Le sue parole, però, vengono smentite dalle testimonianze che ha raccolto Luca Abete – in onda stasera – sui cosiddetti “ostaggi del tampone”. Sono tantissimi i cittadini che, presentando sintomi e denunciando alla Asl competente la propria sospetta positività, restano isolati anche per più di una settimana nella vana attesa di essere sottoposti al test a domicilio.

«Abbiamo provato a metterci in contatto con i vertici della Sanità campana – racconta l’inviato di Striscia –, ma non abbiamo trovato interlocutori disponibili». In attesa di un chiarimento, il tg satirico di Antonio Ricci continuerà a raccogliere le testimonianze dei potenziali contagiati abbandonati.