Luca Abete sulle tracce degli hotel che non registrano i clienti

Luca Abete sulle tracce degli hotel che non registrano i clienti

Stasera a Striscia la Notizia, Luca Abete ha documentato una prassi diffusa in alcuni hotel che non registrano i loro clienti, così come prescritto dalla legge, creando delle situazioni pericolose ed evadendo di conseguenza anche le tasse.

Questo il commento di Abete sui suoi social al servizio:

Che interesse hanno alcuni HOTEL a non registrare DOCUMENTI di IDENTITA’ dei propri ospiti? Facile: senza tracce del pernottamento possono evadere il fisco!

Intanto potrebbe soggiornarvi un latitante, un delinquente o una persona positiva al COVID senza lasciare alcuna traccia!

Finché gli egoismi di alcuni recheranno danni ad altri, credo ci sarà bisogno di… STRISCIA LA NOTIZIA!

Qui il servizio:

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/hotel-che-non-chiedono-documenti_69657.shtml