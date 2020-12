Luciana Littizzetto e il confronto tra coetanei: Biden e Mattarella

In attesa della prossima puntata di Che Tempo che fa, rivediamo l’intervento di Luciana Littizzetto. Come sempre, “Lucianina”, come la chiama affettuosamente Fabio Fazio, ci fa sorridere prendendo di mira addirittura due presidenti, quello appena eletto, Joe Biden, e il nostro presidente Sergio Mattarella.

Se Biden è ancora in piena crisi di mezza età, Mattarella è ormai rassegnato…e ancora: se passa una bella donna Biden si gira, Mattarella chiede com’è alla scorta…

Video www.raiplay.it