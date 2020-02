“Lui è mio Padre” di Rboerto Gasparro, terza settimana di riprese ad Agropoli

Terza settimana di lavorazione per il film “Lui è mio padre”, un progetto cinematografico del regista Roberto Gasparro, ispirato al nuovo “Umanesimo Ecologico” di Papa Francesco atto a riconoscere “una relazione di reciprocità responsabile tra essere umano e natura”.

L’opera che si incentra sul rapporto affettivo genitoriale tra padre e figlia, è girata interamente nella città di Agropoli, terra d’origine della famiglia Gasparro, che vede lo stesso regista trascorrere nella magica località cilentana le proprie vacanze da ben 44 anni e vuol essere al tempo stesso una sorta di monito ad eliminare qualunque forma di pregiudizio nei confronti dei così detti “rifiuti” o materiali di scarto, sostenendo il pensiero di Victor Davis

Hanson che recita: ” La spazzatura è una grande risorsa nel posto sbagliato a cui manca l’immaginazione di qualcuno perché venga riciclata a beneficio di tutti “. E’ dunque il momento di considerare la spazzatura come possibilità e risorsa, recupero, riuso, riparazione e riciclo come ritiene lo stesso Gasparro che in questa occasione, si misura nella realizzazione di un lungometraggio drammatico ecosostenibile, partendo dalla considerazione

che il Cinema costituisce un grande contenitore di persone, mezzi , strumenti e materiali, producendo una notevole quantità di scarti che devono essere trattati in linea con la sensibilità ambientale tipica della nostra era, fermamente convinto che esso rappresenta il più importante strumento di comunicazione per veicolare messaggi etico-sociali che abbiano una forte incidenza nella coscienza dei popoli.

La storia ruota intorno alla figura di Michele (Gianni Parisi), umile calzolaio ed al suo rapporto complesso con la figlia Cristiana (Giulia Colantonio) che lo considera un fallito a differenza di Giovanni, amico di Michele, affermato

imprenditore alberghiero. Michele nutre una forte passione per il mare e tutte le mattine di nascosto, indossando una maschera, si occupa di pulire le spiagge dall’immondizia, fino a quando, un giorno, una ragazza intenta a fare jogging, gli scatta una foto pubblicandola sui social definendolo “L’eroe mascherato”. Michele non si separa mai dalla sua tracolla che custodisce tutto l’occorrente per non inquinare l’ambiente e questo suo modus vivendi condizionerà un’intera generazione di persone sensibili al problema dell’inquinamento, riabilitandolo anche agli occhi della figlia. Nel Cast accanto a Parisi e Colantonio, figurano Giacomo Rizzo, Tony Sperandeo, Giovanna Rei, Ester Gatta, Massimiliano Rossi, Umberto Anaclerico, Loredana Crispino, Rosario Iodice, Sergio Iodice, Stefano Boscolo, Uberto Celeste, Emilio Benevento, Francesca De Padova, Nadia Aulisio, Marco Reggiani.

L’organizzazione del film è affidata a Domenico Russo ed a Luca Bonomo. Aiuto regista e fotografo di scena: Alessio Casula; i costumi sono a cura di Barbara Danisi

Commenti

commenti