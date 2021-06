“L’ultima Cena” di Leonardo da Vinci: interessante proiezione nella Chiesa degli Artisti di Roma in occasione del Corpus Domini

“ The Last Supper: the living tableau “ é il titolo del cortometraggio, 9 minuti densi di pathos ed intensi, realizzato a sei mani da tre maestri del cinema mondiale: Vittorio Storaro, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, che verrà proiettato il 4, 5 e 6 giugno nella ricorrenza del Corpus Domini nella cappella della Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa Degli Artisti di Roma.

“ L’Ultima Cena” di Leonardo da Vinci prende così vita e diventa un cortometraggio opera del Maestro Armondo Linus Acosta, regista e creatore, che per realizzarlo ha riunito i tre grandi maestri, ciascuno vincitore di tre premi Oscar.

Questo capolavoro della pittura italiana e della cinematografia mondiale potrà essere ammirato in una cornice speciale perché verrà infatti proiettato all’interno della volta della Basilica che verrà adeguatamente oscurata in modo da mostrare al meglio l’installazione.