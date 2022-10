L’uomo sulla strada, dal 7 dicembre al cinema – il trailer

Irene ha 8 anni quando assiste come unica testimone alla morte del padre per mano

di un pirata della strada che scappa via. Perseguitata dal senso di colpa per non

riuscire a ricordare il volto dell’assassino, Irene diventa una adolescente ribelle e

introversa con l’unica ossessione di farsi giustizia.

Abbandona la scuola e trova lavoro nella fabbrica di proprietà del glaciale e

affascinante Michele che è proprio l’uomo che era al volante dell’auto.

La ragazza sembra non riconoscerlo, lui invece non ha dubbi.

Michele prova da subito un forte istinto di protezione verso la ragazza, che ben presto

si trasforma in amore. Irene completamente all’oscuro inizia ad aprirsi e confidarsi

proprio con l’uomo a cui sta dando la caccia.

Mentre il cerchio si stringe attorno a Michele, qualcosa di inaspettato avviene…

L’uomo sulla strada arriverà al cinema il 7 dicembre distribuito da Eagle Pictures,

dopo essere stato presentato con successo in anteprima nella sezione Panorama

Italia di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di

Roma.

A vestire i panni dei protagonisti, Lorenzo Richelmy (Il talento del Calabrone,

La ragazza nella nebbia, Marco Polo), che ha ottenuto una Menzione Speciale Premio

RB Casting ad Alice per la sua interpretazione, e una delle attrici emergenti più

promettenti del cinema italiano, Aurora Giovinazzo (Anni da cane, Freaks Out).

Insieme a loro in questa intensa storia, l’interprete di America Latina

Astrid Casali (Il vegetale, DOC – Nelle tue mani).

Il film è l’opera prima di Gianluca Mangiasciutti, che dopo numerose esperienze

come assistente alla regia in importanti progetti internazionali (tra gli altri, Mission:

Impossible III), si cimenta in un drama thriller, il cui soggetto si è aggiudicato il

Premio Solinas – Storie per il cinema. In L’uomo sulla strada, la fatalità della vita,

l’inquietudine del senso di colpa e il desiderio di vendetta si intrecciano in un film

raffinato in cui ritmo e suspence conducono ad emozioni e sentimenti, però,

inaspettati.

Ecco il trailer in anteprima: