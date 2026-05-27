MALIKA AYANE torna con un nuovo singolo: “Una possibilità”

Condividi questo articolo:









MALIKA AYANE torna con il nuovo singolo “una possibilità” (Carosello Records in licenza a M.A.S.T./Believe), disponibile in digitale da venerdì 29 maggio e in radio dal 5 giugno.

“C’è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre – racconta Malika: “La finta canzone allegra”, quella in cui si associa un testo più o meno amaro a un mondo sonoro che per ritmo, melodia e armonia evoca invece un’attitudine più spensierata. “una possibilità” vuole essere una di queste. Da grande appassionata di commedie sarcastiche, ho trovato irresistibile l’idea di realizzare un brano che fosse leggero nel raccontare come spesso l’immagine della felicità che arriva dall’esterno, dalle cartoline delle vacanze ad esempio, non sia universale ma che anzi a volte si riveli una trappola in cui si cade perché, cercando di aderire forzatamente a un modello, provando ad adattarsi a una forma non propria, si perde di vista il piacere autentico del vivere ovvero la sperimentazione che comprende anche la parte in cui un errore di valutazione o una cantonata sono da considerare come un’eventualità del vivere e non come una tragedia. Dal punto di vista musicale, abbiamo scelto di suoni che evocassero canzoni del passato con le stesse caratteristiche così da ottenere un cocktail di estate, nostalgia, alienazione saggia ironia. “una possibilità” è il frutto di belle giornate in studio con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, fortunato incontro degli ultimi tempi e Pacifico, il cui ruolo nella mia vita non ha più bisogno di essere commentato.”

“una possibilità” arriva dopo il successo di “animali notturni”, brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo che ha conquistato il consenso di pubblico e critica. Il brano è uscito anche nella versione 45 giri contenente la versione originale del brano sanremese e una versione speciale del brano con i Dov’è Liana, il trio francese che mescola house-pop energico e french touch, influenze italo dance e visioni di festa collettiva, per un incontro inedito che amplifica atmosfere notturne e raffinate.

Da novembre Malika tornerà live nei principali teatri italiani, queste le date, prodotte e organizzate da Friends & Partners e Magellano Concerti:

1 novembre – Fermo (Teatro dell’Aquila) DATA ZERO

3 novembre – Roma (Auditorium Conciliazione)

4 novembre – Firenze (Teatro Verdi)

10 novembre – Milano (Teatro Arcimboldi)

11 novembre – Torino (Teatro Colosseo)

16 novembre – Bitritto, Bari (Palatour)

17 novembre – Napoli (Teatro Augusteo)

19 novembre – Catania (Teatro Metropolitan)

20 novembre – Palermo (Teatro Golden)

24 novembre – Padova (Gran Teatro Geox)

25 novembre – Bologna (Teatro Duse)

27 novembre – Senigallia, Ancona (Teatro La Fenice)

28 novembre – Pescara (Teatro Massimo)

I biglietti per il tour nei teatri sono disponibili su Ticketone e punti vendita abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it

Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del t