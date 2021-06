Manuel Mercuri presenta “Good time”

E’ online il videoclip del singolo d’esordio di Manuel Mercuri “Good Time” (visibile al link ufficiale https://www.youtube.com/watch?v=C-wWtAn-_qY).

Con oltre 10 milioni di seguaci su TikTok, Manuel Mercuri è tra i personaggi più celebri del popolare social network cinese. Dopo aver allietato il pubblico con lip-sync, balletti, scherzi e la saga “Little Brother”, l’artista ha deciso di mettersi in gioco con il linguaggio musicale realizzando un inedito che vuole essere un vero e proprio sprono a vivere la vita con entusiasmo ed ottimismo. Una maniera alternativa per comunicare attraverso la musica che, da sempre, ha un potere universale: cura, educa, procura emozioni.

Disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming, “Good Time”, brano dal ritmo incalzante scritto da Lorenzo Sant, Luigi Fiorenti e Salvatore Maio, prodotto e mixato da Alessandro Massa e Federico Pisano, coinvolge al primo ascolto e si preannuncia essere una hit estiva.

Il video, realizzato in stile “social” in collaborazione con la coreografa Lucia Blanco, ha come protagonista lo stesso Manuel e vanta la partecipazione di un corpo di ballo per ampliare il concetto di empatia.

Manuel Mercuri ha dichiarato: “‘Good Time’ è un inno irriverente alla vita. I miei contenuti sui profili social sono sempre divertenti e irriverenti; cerco di farmi conoscere per quello che sono realmente: un ragazzo con la passione per gli scherzi e la voglia di far ridere gli altri. Desidero divulgare il buonumore e, in questa occasione, ho scelto di farlo attraverso una canzone dal sound trascinante, capace di indurre il desiderio di migliorare la qualità della vita. L’idea è diventata realtà grazie al mio gruppo di lavoro, il Team MercuriBrothers, composto da Luigi Fiorenti (Manager), Salvatore Maio (Content Designer) e Rodolfo Ciulla (Content Creator). Nel brano ironizzo su molte azioni quotidiane a cui la gente dà troppo peso. Ormai ci si lamenta di ogni cosa e il mio intento è invogliare tutti a vivere la vita guardando con un enorme sorriso l’altra faccia della medaglia, ammettendo che per essere sereni basta volerlo. La vita è troppo importante per stare dietro a ciò che ci priva della felicità. Torniamo ad emozionarci e ad apprezzare la semplicità come facevamo da bambini! Have a ‘Good Time’ può essere tutti i giorni”.

L’arista sarà prossimamente impegnato in un tour, che farà tappa in alcune regioni d’Italia, con uno spettacolo energico e travolgente.

Manuel Mercuri (acrobata, ballerino, attore) nasce a Roma il 31 Maggio del 1988. Appassionato di sport, sin da piccolo ottiene riconoscimenti prestigiosi come Campione Nazionale e Internazionale di ginnastica artistica. Nel 2004 è la Prima Cintura Nera Junior della I.O.G.K.F Italia. Ha lavorato come acrobata al Circo Bianco e successivamente gli è stato riconosciuto dalla Federazione CONI il Premio “Young Star”. Nel 2007 ha inizio la sua carriera teatrale come acrobata-ballerino nell’opera “La Divina Commedia”. Seguono una serie di partecipazioni a musical e spettacoli di successo (“Gormiti”, “La Bella e la Bestia”, “Pirates”, “Il Gatto con gli Stivali e la Magica notte di Natale”, “A qualcuno piace caldo”, “La Belle et la Bête”, “Pinocchio – Il Grande Musical”, “Peter Pan”, “Footloose”). Nel 2017 lavora alla Scala di Milano come mimo acrobata nell’opera “Die Meistersinger von Nürnberg”. Nello stesso anno interpreta A-Rab in “West Side Story” e nel 2018 è primo ballerino nella commedia musicale “Il Conte Tacchia” di Enrico Montesano. L’anno seguente entra a far parte del cast dei musical “Flashdance”, “Cantando sotto la pioggia” e “Ghost”. Nel 2020, durante il lockdown, Manuel decide di affermarsi come Social Media Manager; apre un canale TikTok e nel giro di pochi mesi riceve un notevole consenso da parte del pubblico. Nello stesso periodo forma, insieme ai suoi più cari amici e colleghi, il Team M’Bros. L’obbiettivo è quello di divulgare un messaggio di ottimismo a più persone possibili, grazie ai social, motivato dal desiderio di creare contenuti simpatici e spensierati.