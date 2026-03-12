Marco Masini: dal 13 marzo 2026 la ristampa celebrativa di due album iconici di una delle voci più autentiche del cantautorato italiano

Condividi questo articolo:









Per celebrare la carriera del cantautore e pianista toscano Marco Masini, Nar International presenta

un progetto volto a rivalorizzare il percorso musicale dell’artista.

Venerdì 13 marzo saranno disponibili le ristampe di “Masini” (in CD e in doppio vinile nero) e “La

mia storia piano e voce” (in doppio vinile nero) offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire due

opere che raccontano la forza del ritorno e la profondità dell’essenza artistica di Marco Masini.

Pubblicato originariamente nel 2004 in occasione della partecipazione e della vittoria dell’artista

toscano al 54° Festival di Sanremo, con il brano “L’uomo volante”, lettera di un padre al figlio

immaginato e desiderato, “Masini” ha segnato una tappa fondamentale nella carriera del

cantautore, accompagnandone il ritorno sulle scene dopo un periodo di lontananza dalla musica.

L’album contiene alcuni dei brani che sono diventati tra i più amati e rappresentativi del suo

repertorio, spaziando dalle canzoni d’amore a episodi più attenti alle tematiche sociali e di attualità,

tra cui “Disperato”, “Cenerentola innamorata”, “T’innamorerai” e “Ci vorrebbe il mare”.

Questa la tracklist completa di “Masini”: L’uomo volante; E ti amo; Generation; Io non ti sposerò;

Benvenuta; Disperato; Le ragazze serie; Cenerentola innamorata; Ti vorrei; T’innamorerai; Caro

babbo; Dal buio; Dentro di te fuori dal mondo; Ci vorrebbe il mare.

A completare questo progetto di ristampa, per la prima volta l’album “La mia storia piano e voce”

sarà disponibile in formato doppio vinile nero. La raccolta offre una rilettura intime e acustica di

tredici grandi successi di Masini, risuonati al pianoforte e riportati alla loro dimensione più

essenziale e profonda. Ad arricchire la tracklist sono i due brani “Aspettami lì”, dove un quartetto

d’archi impreziosisce una storia di immigrazione e di amore raccontata con intensità e delicatezza, e

“Io ti volevo”, intima presa di coscienza in cui l’artista ripercorre gli errori che hanno portato alla fine

di una relazione.

Questa la tracklist completa di “La mia storia piano e voce”: Disperato; Ci vorrebbe il mare; Caro

babbo; Perché lo fai; Vaffanculo; T’innamorerai; Bella stronza; Fino a tutta la vita che c’è;

Raccontami di te; L’uomo volante; Il giardino delle api; L’Italia; Marco come me; Aspettami lì; Io ti volevo