Maria Cristina Puccio fa il bis in Via della Mercede

Profumi di peonie orchidee ed ortensie rosa e lilla hanno caratterizzato la apertura inaugurale del nuovo “Centro di Bellezza Sublime” di Maria Cristina Puccio in via della Mercede n. 12, a pochi passi da p.za di Spagna e da p.za del Parlamento.

L’apertura fa seguito a quella del salone hair couture dello scorso 23 Luglio dello scorso e completa la nascita di una nuova stella, un Istituto di Bellezza all’interno del quale si effettuano trattamenti estetici innovativi da parte di uno staff estremamente professionale.

Presente alla inaugurazione l’attrice Elisabetta Pellini accompagnata dalla collega Lara Almerico che insieme ai titolari Maria Cristina e Mario Pitò, hanno dato vita alla tradizionale cerimonia del taglio del nastro.

Grandi emozioni all’arrivo dei tanti invitati selezionati dall’Academy of Art and Image: personaggi del mondo del cinema, della lirica, dell’aristocrazia, dell’imprenditoria, della cultura, dello sport, della medicina e del Jet set Internazionale come: l’attrice Chiara Ombelli, il regista Antonio Centomani, la psicologa Irene Bozzi già moglie di Roberto Vecchioni, il soprano Chiara Taigi, il violinista Gaspare Maniscalco, il Prefetto Fulvio Rocco De Marinis accompagnato dalla sig.ra Francesca, il neuropsichiatra prof. Carlo Jovine e sig.ra, direttamente da Parigi il regista e produttore Leonardo De La Fuente, la stilista Eleonora Altamore, la pianista Stella Camelia Enescu, il makeup artist Fabio De Stefano, la dirigente del Ministero dell’istruzione Rosetta Attento, il Duca Fabrizio Mechi di Pontassieve, gli avvocati Roberto Cipolla, Francesca De Luca ed Oreste Carracino, l’hair stylist Michele Spanò, lo scrittore Pascal Schembri con la sua ultima opera Mistero a Aix-Les-Bains, la nobildonna Rossana Lanzon, l’architetto Silvia Giachini Tiranni con la figlia Arianna Ruvolo, la coreografa Ylena Menkova, i giornalisti Maurizio Moretti e Mariella Valdisseri, l’International p.r. Nicoletta Moretti, Maria Teresa Cavallo, la campionessa della Sis Roma Marianna Sinibaldi, presente con i suoi genitori.

Macaron, cioccolatini e bollicine per il brindisi augurali oltre ai prestigiosi vini della cantina Bacco di Nettuno di Giuseppe Combi.

Auguri vivissimi a Maria Cristina Puccio ed a Mario Pitò due grandi professionisti che da sempre, con coraggio, intraprendenza e determinazione credono nella rinascita della nostra economia.