Maria De Filippi a Che Tempo che fa: “Sanremo lo rifarei…”. Clip video parodia di “C’è posta per te”

Maria De Filippi, ospite di Fabio Fazio, conferma il suo interesse per il Festival di Sanremo e pensa ad una squadra tutta al femminile, dove magari come ospite ci potrebbe essere Fabio Fazio…

Quello che conquista sempre della conduttrice più amata è sempre l’autoironia. La De Filippi infatti, sì è prestata a giocare con la Littizzetto e con il padrone di casa, a una gag di C’è posta per te versione ironica, con tanto di Frassica-postino, commosso per il silenzio della “Lucianina”. Un silenzio a cui Fazio vorrebbe non rinunciare….

Ancora ottimi ascolti per Che tempo che fa di Fabio Fazio che, con 2 milioni e mezzo di spettatori (2.445.462) pari a quasi il 9% di share e picchi d’ascolto di 3.118.545 spettatori e picchi di share del 12%, si posiziona come terzo programma della serata, in una puntata che ha visto fra gli ospiti il Ministro della Salute Roberto Speranza, l’Assessore al Welfare e Vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti, Maria De Filippi, Roberto Burioni, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Bene anche l’Anteprima seguita da oltre 1 milione e 800mila spettatori (1.831.087) pari al 6,77% di share e Che Tempo Che Fa – Il tavolo che supera 1 milione e mezzo di spettatori (1.566.278), pari all’8,21% share.

Con oltre 445.000 interazioni #CTCF si conferma il programma più commentato dell’intera giornata.

Video Raiplay.it