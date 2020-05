Mariatiziana Rasile: Piani di Luce

L’approccio estetico e tecnico nella ricerca artistica di Tiziana Rasile parte dagli elementi primari della pittura, Forma-Segno-Colore, per arrivare ad una dialettica sempre più vicina alla luce come forma unica della risoluzione pittorica.

Si parte dal tema della Dissolvenza con il colore-forma per costruire lo spazio e la sfumatura per de-costruire e dare dinamicità alla materia, fino a giungere ad una ricerca scientifica e filosofico spirituale con il tema delle Vibrazioni.

La luce che vibra nello spazio-quadro per diramarsi in più direzioni scandendo il tempo.

Un tempo versatile che può essere quello dell’artista, dell’osservatore o semplicemente della pennellata di cui il quadro è testimone.

