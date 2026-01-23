Marty Supreme è primo al box office, candidato a 9 Premi Oscar

Condividi questo articolo:









Primo posto al box office per Marty Supreme, il nuovo film A24, che nel suo primo giorno di programmazione in Italia ha portato in sala oltre 25.000 spettatori, con un incasso di 183.000 euro. Distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection in 370 sale, Marty Supreme si posiziona in testa alla classifica giornaliera, superando anche titoli di già conclamato successo.

Il risultato italiano si inserisce in un percorso internazionale consolidato: negli Stati Uniti Marty Supreme ha superato gli 80 milioni di dollari di incasso, diventando il film di maggior successo di sempre per A24 sul mercato americano.

Nel giorno della sua uscita italiana, il film arriva inoltre in sala con nove nomination agli Academy Awards, tra cui Miglior Film, Miglior Regia per Josh Safdie, Miglior Attore Protagonista per Timothée Chalamet e Miglior Sceneggiatura Originale.

Un insieme di risultati che consolida Marty Supreme come film rivelazione della stagione, capace di unire una forte risposta del pubblico italiano con un posizionamento di primo piano nel panorama cinematografico internazionale.

La trama ufficiale

Marty Mauser (Timothée Chalamet) ha pochi soldi in tasca, un’irrefrenabile ossessione per il ping pong e la certezza di essere destinato alla grandezza. Dalla New York degli anni ’50 al Cairo, da Tokyo a Parigi, insegue i suoi sogni senza mai fermarsi fra truffe, scommesse, passioni proibite e sogni di gloria. Un’esistenza rocambolesca per un personaggio larger than life, eccentrico e ambiziosissimo, smodato e leggendario.

Frenetico e travolgente, MARTY SUPREME di Josh Safdie è un’esplosione visiva e narrativa che oscilla fra adrenalina, ironia e tensione emotiva, diretto con ritmo sfrenato e interpretato magistralmente da un Timothée Chalamet da Oscar. Al suo fianco, un cast stellare che include Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion e Tyler “The Creator” Okonma.

Il trailer di Marty Supreme

Il successo di Marty Supreme negli USA

Al box office americano Marty Supreme ha superato gli 80 milioni di dollari negli Stati Uniti, diventando il maggiore incasso nella storia di A24 sul mercato nordamericano, già proiettato oltre la soglia dei 100 milioni di dollari.

Determinante anche il successo di Timothée Chalamet protagonista assoluto del film, premiato sia ai Golden Globe sia ai Critics Choice Awards. Una doppia consacrazione che ha rafforzato il peso di Marty Supreme nella corsa agli Oscar e confermato Chalamet come una delle figure centrali del cinema americano contemporaneo.