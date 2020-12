Massimo Gramellini ospita a “Le Parole della Settimana” Veltroni, Mannoia, Lerner, Avallone e l’immunologa Antonella Viola

Massimo Gramellini conduce la decima puntata de Le Parole della Settimana tra gli ospiti: Walter Veltroni, Fiorella Mannoia, Gad Lerner, Silvia Avallone e l’immunologa Antonella Viola .

Nel collaudato alternarsi di ospiti noti e non, saranno con noi Walter Veltroni autore del documentario Edizione Straordinaria in onda su Rai3, Gad Lerner, autore del libro autobiografico L’infedele. Una storia di ribelli e padroni, la scrittrice Silvia Avallone autrice del libro “Un’amicizia” e Antonella Viola una delle maggiori immunologhe italiane con la quale fare il punto sull’evoluzione della pandemia alla luce del nuovo Dpcm.

Roberto Vecchioni e Veronica Pivetti, affiancheranno Massimo Gramellini in due differenti momenti: il “Professore” sarà il “signore delle parole” affascinando conduttore, ospiti e pubblico con la storia del Teatro alla Scala e con enigmatici giochi di parole ai quali prenderà parte anche Fiorella Mannoia, mentre Veronica Pivetti farà da contrappunto femminile e semiserio interagendo con gli ospiti in studio.

Oltre a Saverio Raimondo che tornerà a raccontare l’attualità con la sua dissacrante comicità, ritroveremo anche il giovane critico d’arte Jacopo Veneziani che proseguirà il suo viaggio nella storia dell’arte ispirandosi ai fatti di attualità. Prendendo spunto da debutto in arbitro donne nella recente partita di Champions League infatti, Veneziani racconterà l’evoluzione della figura della donne nell’arte, intesa non come musa o modella ma come pittrice.

Le Parole della Settimana continuerà a dare spazio anche storie straordinarie di vita quotidiana, da sempre il motore trainante del programma, raccontate dalla diretta voce di chi le ha vissute in prima persona, cittadini comuni che hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità.

Come di consueto in chiusura di puntata la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.