“ Mediterranean Fever “ di Maha Haj, premio per la miglior sceneggiatura a Cannes 2022, dal 27 aprile Trent Film Festival

“ Mediterranean Fever “ di Maha Haj, premio per la miglior sceneggiatura...

Waleed è uno scrittore palestinese che vive ad Haifa, depresso da un blocco creativo: le sue giornate si succedono tutte uguali senza che trovi gioia nella sua bella famiglia, finché non arriva nel suo palazzo un nuovo vicino, Jalal. E’ con lui che Waleed ritrova il gusto della vita, osservandone da vicino la quotidianità fatta di espedienti e piccoli crimini.

Il titolo fa riferimento a una malattia della quale, secondo un medico che ha in cura il più giovane dei figli di Waleed, potrebbe essere affetto il ragazzo, la febbre mediterranea, una malattia tipica della regione in cui vive lo scrittore e la sua famiglia; una malattia il cui principio socio politico, si estenderebbe all’intero Medio Oriente.

La febbre mediterranea della quale tratta il titolo del film, quindi, non è soltanto riferita al disturbo fisico del ragazzo ma per estensione sarebbe il disagio psicologico e politico del quale i palestinesi di Haifa soffrono.

Il film, che è stato premiato per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes del 2022, sarà in sala dal 27 aprile prossimo al Tren Film festival, è stato designato alla Palestina per concorrere agli Oscar 2023 quale miglior film internazionale.