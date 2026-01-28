Mido 2026, tutto pronto alla Fiera Milano Rho per il mondo dell’occhiale

Condividi questo articolo:









– Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2026 MIDO torna a Fieramilano Rho con

un’edizione che accoglie il meglio dell’occhialeria da tutto il mondo. In un anno strategico per

Milano, il salone si conferma un business hub e un osservatorio privilegiato sulle evoluzioni del

settore, dal prodotto al mercato, offrendo a tutta la filiera un punto di riferimento unico nel suo

genere.

«Siamo pronti a dare il via a questa nuova edizione di MIDO – ha detto la Presidente di MIDO e

ANFAO Lorraine Berton. Ci alleniamo tutto l’anno per questi tre giorni: per quel dettaglio, quel

“centesimo di secondo” che può fare la differenza tra una buona edizione e un’edizione

straordinaria. Ogni anno aggiungiamo qualcosa di nuovo, perché il nostro obiettivo è sempre lo

stesso: anticipare i tempi, aumentare il livello, guardare avanti.

È innegabile che stiamo vivendo una fase complessa a livello economico e geopolitico, ma il nostro

settore ha dimostrato una straordinaria capacità di resilienza. MIDO esiste proprio per offrire un

contesto solido, inclusivo e internazionale in cui incontrarsi, stringere accordi commerciali,

condividere idee e visioni per il futuro del settore».

L’INAUGURAZIONE

Sabato 31 gennaio alle 10.30 alla Fashion Square del Padiglione 1 si terrà la cerimonia inaugurale

di MIDO. La rilevanza della manifestazione è sottolineata dalla partecipazione delle principali

istituzioni e leader del mondo delle imprese: sul palco saranno presenti Lorraine Berton,

Presidente di MIDO e di ANFAO, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy,

Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, Elena Buscemi, Presidente del Consiglio Comunale

di Milano, e Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano. È inoltre prevista la

partecipazione del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e di Matteo Zoppas,

Presidente di ICE. Dopo i discorsi di benvenuto e gli interventi istituzionali, seguirà il taglio del

nastro, che darà ufficialmente il via ai tre giorni di esposizioni, eventi, incontri e iniziative dedicati

all’eyewear, alla moda e all’innovazione nel settore.

Alle 15.00 appuntamento al Padiglione 6 per l’inaugurazione ufficiale della mostra The Lens of

Time. Dopo la tappa veneziana, l’esibizione che ripercorre la storia dell’occhiale dalle origini al

contemporaneo debutta a MIDO con un allestimento scenografico appositamente progettato per

il pubblico del salone. Dopo MIDO, la mostra approderà in autunno a Roma, a Palazzo Piacentini,

presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

I NUMERI DI MIDO 2026

Circa 1.200 espositori, di cui 270 italiani e 930 stranieri, provenienti da circa 50 paesi, tra cui, oltre

all’Europa con Francia, Germania, Spagna, UK, anche USA, Canada, India, Australia, Giappone,

Hong Kong, per citarne solo alcuni, 140 new entries rispetto allo scorso anno, 8 aree espositive e 7

padiglioni, più di 20 tra workshop e incontri al The Vision Stage, 3 ambiti premi, dallo storico Best

Store Award al nuovissimo CSE Corporate Award, oltre 40.000 visitatori e 400 giornalisti attesi da

tutto il mondo. Anche quest’anno la presenza di tanti buyer, professionisti e giornalisti provenienti

dai mercati esteri più rilevanti per il settore è resa possibile anche grazie al supporto di Agenzia

ICE, che rappresenta un pilastro strategico per MIDO, e che ha contribuito a portare a MIDO oltre

200 delegati da 56 paesi.

TANTI SERVIZI PER VIVERE MILANO DURANTE MIDO

L’edizione di MIDO ormai alle porte si svolge a pochi giorni dall’inaugurazione dei Giochi Olimpici

Invernali Milano-Cortina, in una città attraversata da un clima di grande fermento. In questo

contesto, MIDO ha elaborato e messo a disposizione di visitatori ed espositori strumenti e servizi

pensati per agevolare l’organizzazione del soggiorno a Milano. Tra questi, un tool di prenotazione

online sviluppato in collaborazione con MiCodmc, agenzia ufficiale per l’ospitalità, che consente di

organizzare viaggio e alloggio in pochi clic, servizi dedicati agli ottici italiani, come i treni gratuiti,

mappe della città per vivere Milano tra cultura, food e shopping e l’esclusivo YesMilano City Pass,

che offre a tutti i possessori del pass MIDO uno sconto del 10% sui trasporti pubblici e sull’accesso

al Duomo e ai principali musei cittadini.

LE NOVITÀ DI MIDO 2026

Innanzitutto, un rinnovamento completo della Fashion Square del Padiglione 1, lo spazio in cui i

grandi player e le realtà emergenti Fashion & Luxury svelano le nuove collezioni e definiscono lo

stile della stagione. Nei Padiglioni 2 e 4, l’Area Design ospiterà nuovi espositori e un’inedita

installazione dedicata a DaTE, il salone dell’eyewear indipendente in programma a Napoli dal 12 al

14 settembre 2026, mentre al Padiglione 6, nella piazza, sarà allestita la già citata mostra The Lens

of Time. Infine, il nuovo premio CSE Corporate Award, che nasce dall’esperienza dello Stand Up

For Green e che riconosce non un singolo prodotto ma l’azienda espositrice più virtuosa in ambito

ESG.

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

Come ogni anno MIDO offrirà numerose occasioni di incontro, celebrazione e riflessione sulle

trasformazioni che stanno ridefinendo il settore eyewear e il suo rapporto con la società

contemporanea. Saranno numerose le conferenze e i workshop che si svolgeranno al The Vision

Stage al Padiglione 1, che toccheranno temi centrali per l’industria: dalla leadership alla

geopolitica, passando per inclusione, sostenibilità ed ecodesign, senza trascurare tendenze,

marketing, comunicazione e medicale. Il programma completo a questo link

https://www.mido.com/the-vision-stage-2026

Domenica 1° febbraio alle 12.30 nella Fashion Square del Padiglione 1, si svolgerà invece la

cerimonia di premiazione dei MIDO Awards, che celebrano l’eccellenza dell’eyewear, ovvero Best

Store Award, dedicato ai migliori centri ottici del mondo e articolato nelle categorie Design e

Innovation; il CSE Award – Certified Sustainable Eyewear, rivolto ai produttori impegnati in

pratiche sostenibili, dall’uso di materiali riciclati alla riduzione dei consumi e il già citato CSE

Corporate Award.

GLI STRUMENTI DIGITALI

MIDO rafforza la propria dimensione business attraverso un ecosistema progettato per rendere

l’incontro tra aziende e buyer ancora più immediato ed efficace. La forte presenza internazionale

favorisce un matching continuo, spontaneo e capillare, capace di valorizzare sia i grandi player sia

le realtà più piccole che si affacciano per la prima volta sul mercato. A supporto, un sistema di

strumenti digitali evoluti: tool per la gestione di contatti e attività, media kit pensati per ampliare

la visibilità, un’app, con una mappa interattiva che permette di salvare gli stand preferiti e creare i

percorsi senza perdite di tempo, mappe della città per muoversi con facilità e vivere Milano anche

oltre la fiera, tra cultura, relax e tempo di qualità, e un pass digitale che consente di connettersi

direttamente con gli espositori.

Per rimanere aggiornati sulle novità di MIDO visita il sito www.mido.com e i canali social ufficiali

MIDO_Exhibition | Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X, YouTube | Linktree.