Mietta a Verissimo: “Non sono una NO Vax, avevo paura…”

Mietta, dopo la controversa partecipazione a Ballando con le Stelle, torna a parlare della vaccinazione che non ha ancora fatto

Mietta, ospite domenica 9 gennaio a Verissimo, spiega i motivi per i quali non ha fatto il vaccino contro il Covid-19, dopo aver dichiarato durante la diretta televisiva di “Ballando con le stelle” di essere risultata positiva: “L’ho scoperto il giorno stesso della puntata ed ero un po’ in subbuglio. Ero provata da quello che mi stava succedendo anche perché non sapevo come sarei stata. Più che rivelare a tutti della mia positività mi è dispiaciuto tutto quello che è successo dopo. Sono stata giudicata senza conoscere la situazione. Sui social mi hanno scritto di tutto”.

A Silvia Toffanin, che le chiede i motivi per cui non si era vaccinata, la cantante confessa: “Per anni non ho mai preso medicine neanche per il mal di testa, ho sempre fatto fatica ad avvicinarmi ai farmaci perché ho sofferto di attacchi di panico. Ho un sacco di allergie e da ragazza ho avuto anche uno shock anafilattico”. E prosegue: “Per queste cose e per paura non avevo ancora fatto il vaccino. Ero perplessa, ma non ho mai detto che non l’avrei fatto. Lo farò, va assolutamente fatto, anche se non nascondo un po’ di preoccupazione. Sono stata totalmente fraintesa, non ho mai detto di essere contraria ai vaccini e non sono una no-vax”

E infine, sul fatto se vaccinerà anche suo figlio di 11 anni, Mietta risponde: “Questa è una domanda un po’ difficile. Non lo so, in questo momento non saprei cosa rispondere”.