“Mille”, brano geniale, divertente e orecchiabile. Una “canzonetta” del buon umore

“Mille”, l’improbabile trio Berti, Lauro Fedez ha confezionato un brano che finalmente ci regala un po’ di spensieratezza e di alegria.

La prima volta che ho ascoltato “Mille”, ho riconosciuto subito il timbro inconfondibile di Orietta Berti, così ho prestato più attenzione. I commenti iniziali non mi erano sembrati così entusiastici. Così, senza pensarci, mi sono lasciata trascinare dalla musica. Ecco, il motivetto leggero mi ha messo subito di buon uomore e non smettevo di sorridere pensando a quando Achille Lauro e Fedez hanno registrato insieme ad Orietta. Poi ho visto il video, diretto da Giulio Rosati,, un altro piccolo capolavoro: una festa di colori, con abiti e trucco sgargianti, sfacciati e con un sapore retrò, anni ’50-’60 che si sposa benissimo con la musica. Non è un caso che il video ufficiale ha oltre 20 milioni di visualizzazioni.

Proprio quello che ci voleva per rallegrare le nostre giornate estive. Perchè se è vero che “Mille” sono i problemi che ci affliggono, inno al buonumore è sempre il benvenuto, riporta alla giusta dimensione tutto quello che accade, meglio lasciarsi andare e vivere apprezzando il bello del momento.

Insomma, non so se è chiaro, ma non solo mi piaciuto, addirittura trovo geniale il trio inedito e tutta la produzione. Sfido chiunque a non sorridere cantando con i Mille…

“MILLE” (feat. Orietta Berti)

Quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto

Mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso

E mi chiudo in me stesso e balbetto

Sì, ma quanto sono stronzo, mi detesto

Ma tu non ci resti male che ognuno ha le sue

Si vive una volta sola, ma tu vali due

Vorrei darti un bacetto, ma di un etto

Se ti va ne ho ancora una dentro il pacchetto

Mi hai fatto bere come un vandalo e sono le 3

Si è rotta l’aria nel mio Panda, ora vengo da te

Però mi dici: “Non salire, che è meglio di no”

Se cambi idea mi fai impazzire, dai, baby, c’mon

Scendi divina dai gradini ma non te la tiri

Coi tatuaggi dei latini, con i gelatini

Non dire che non te l’ho detto, esco

Però ritorno presto, ti prometto

Quando sei arrivato ti stavo aspettando

Con due occhi più grandi del mondo

Quante stelle ci girano intorno

Se mi porti a ballare

Labbra rosso Coca-Cola

Dimmi un segreto all’orecchio stasera

Hai risolto un bel problema

E va bene così, ma poi me ne restano mille

Poi me ne restano mille

Tre volte di fila, beh

Sei sicura che quello che ho preso era solo Aspirina?

Seh, la notte continua

Mi avevi detto solo un altro, ma sono già tre

Così sfacciato che domando se sali da me

Sì, spogliami e facciamo un tris, please

Stanotte questa casa sembra Grease

Quando sei arrivato ti stavo aspettando

Con due occhi più grandi del mondo

Quante stelle ci girano intorno

Se mi porti a ballare

Labbra rosso Coca-Cola

Dimmi un segreto all’orecchio stasera

Hai risolto un bel problema

E va bene così, ma poi me ne restano mille

Poi me ne restano mille

Sa-sa-sabato sera

Suono il cla-cla, Ca-Cabrio nera

Siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù

Poi me ne restano

Sa-sa-sa, sabato sera

Suono il cla-cla-cla, Ca-Cabrio nera

Siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù

Labbra rosso Coca-Cola

Dimmi un segreto all’orecchio stasera

Hai risolto un bel problema

E va bene così, ma poi me ne restano mille

Poi me ne restano mille

Mille