Minions 2: come GRU diventa cattivissimo #video

Quest’estate, dal più grande franchise d’animazione di tutti i tempi, nonché fenomeno culturale globale, arriva la storia inedita del sogno di un dodicenne di diventare ‘Cattivissimo’, in Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo.

Ricco dell’umorismo sovversivo tipico della Illumination, della raffinatezza della cultura popolare, di autentiche emozioni, musiche audaci ed azione esagerata, Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo è opera dei creatori originali del franchise. Il film è prodotto dal visionario fondatore e CEO della Illumination, Chris Meledandri e dai suoi collaboratori di lunga data Janet Healy e Chris Renaud, ed è diretto dal consueto realizzatore della saga Kyle Balda (Cattivissimo me 3, Minions). I co-registi sono Brad Ableson (I Simpson) e Jonathan del Val (I film Pets – Vita da animali).

