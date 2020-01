Miss Mamma fa tappa a Euroma2, sabato 25 gennaio la selezione, il link per le iscrizioni.

Tutto pronto a Euroma2 per la tappa regionale delle selezioni per la semifinale e finale della 27° edizione del Concorso di bellezza, riservato alle mamme tra i 25 e i 45 anni: Miss Mamma Italiana 2020. Il Concorso Nazionale di bellezza e simpatia prevede anche una fascia “Miss Mamma Italiana Gold”, per le mamme dai 46 ai 55 anni, e la fascia “Evergreen”, per le mamme sopra i 56 anni.

A presentare l’evento, che si svolgerà a partire dalle 18:00, presso il 2° piano del Centro Commerciale Euroma2, sarà Benedetta Mazzi, Miss Mamma Glamour 2019, che affiancherà il patron di Miss Mamma Italiana, Paolo Teti, ideatore del concorso dedicato alla figura della mamma. Tra gli ospiti e personaggi presenti in occasione dell’evento a Euroma2, ci saranno le attrici Maria Monsè e Jinny Steffan, l’attore Daniele Ferrari, l’opinionista e conduttore tv Eduardo Tasca, la fashion designer Sara Marchetti e la jazz vocalist Cinzia Tedesco.

La manifestazione, a carattere nazionale, ha raggiunto in questi anni grandi popolarità e si configura come un appuntamento gioioso e divertente per le famiglie che frequentano Euroma2, nel quale mettersi in gioco all’insegna dell’allegria. Le mamme potranno, infatti, cimentarsi da sole o con i propri figli o mariti in prove di abilità, come il canto, la recitazione, dimostrazioni di fitness e ballo.

Le candidate indosseranno alcuni capi d’abbigliamento provenienti dalla professionalità di designer altamente rappresentativi del made in Italy, come Maria Laurenza ed altri brand di spicco dell’alta sartoria italiana.

La Giuria, composta da Eduardo Tasca (Presidente), Maria Grazia Tetti (giornalista e conduttrice), Marco Ciriaci (Patron del Miss Universe Italy), Lena Schiavon (imprenditrice), Metis di Meo (attrice e conduttrice), Fabrizia Spinelli (fashion blogger), Francesco Raia (imprenditore) e Titti Petrucci (imprenditrice), in seguito alla sfilata e alle esibizioni, eleggerà le Miss vincitrici che si aggiudicheranno il titolo di prefinaliste.

La vincitrice della tappa regionale di Miss Mamma Italiana Lazio a Euroma2 potrà accedere alle prefinali. La selezione finale si terrà a Gatteo a Mare il prossimo 20 luglio 2020.

Per le iscrizioni, si può fare riferimento al sito www.missmammaitaliana.it.

Una kermesse organizzata per esaltare l’importante ruolo della donna sia in famiglia che nel mondo del lavoro. Non mancheranno momenti di riflessione e spazi riservati a temi di grande attualità, per affrontare tematiche sociali e culturali, all’interno di un contesto dedicato alla moda, con sfilate, premiazioni, ospiti e tante sorprese.

