Mtv New Generation: gli “Elephants In The Room” artisti del mese di novembre con “ Done “

Mtv New Generation: gli “Elephants In The Room” artisti del mese di...

MTV New Generation ( canali 131 e 704 di Sky ) ha selezionato il nuovo “ Artista del mese “ per il progetto multimediale che consente alle nuove leve della Musica Italiana di mostrare il proprio talento grazie a nuove opportunità di promozione online e onair.

Per entrare nel mondo di MTV New Generation (che a oggi raccoglie 15.260 schede di artisti con 23.047 contenuti audio-video), basta caricare sul sito www.mtv.it/newgeneration il videoclip di un brano musicale originale composto, interpretato ed eseguito da un artista singolo o da una band, con o senza contratto discografico; quelli ritenuti più meritevoli da MTV – nel pieno rispetto dell’indipendenza editoriale del canale – entrano a far parte del progetto MTV New Generation, ottenendo quindi visibilità online attraverso video, news e contenuti speciali e on air con i passaggi video su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky) di un artista selezionato ogni mese.

Il complesso selezionato per il mese di novembre è quello degli “Elephants In The Room” con il loro video “Done”, una canzone colma della giusta dose di nostalgia estiva e intimità: un video semplice fatto di alternanze tra immagini di ricordi in Vhs e riprese all’interno durante l’esecuzione del pezzo in fase di registrazione.

Niente di più semplice, niente di più diretto perché siamo in un periodo in cui la semplicità delle cose è quanto mai un valore inestimabile, con in atto un’emergenza sociale all’interno derlla quale la musica svolge un ruolo fondamentale nel cullare e far sognare chi sa apprezzarla.

Nel brano un arpeggio riecheggia nello spazio mentre la voce lo aggancia alla realtà, attraverso un testo intimo fatto di emozioni non vissute pienamente, di rimpianti durante un momento di difficoltà, di solitudini dolorose, ma non per questo di resa e triste rassegnazione. Il brano infatti si apre sempre di più nel finale dando all’atmosfera il principio di una nuova luce: una speranza?