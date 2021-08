Musica d’autore ed enogastronomia a Km zero: matrimonio alle porte di Roma

Ci troviamo a Lanuvio, una ridente cittadina a meno di un’ora di auto, nel cuore dei Castelli Romani le cui origini, secondo alcuni, risalirebbero al IX secolo a.C. e secondo altri agli anni successivi alla guerra di Troia; la cittadina, ricca di storia e di leggende, ospita tra l’altro, i resti del tempio di Giunone Sospita, la divinità principale di epoca romana protettrice, oltre che del parto e della luna, anche dell’agricoltura, abbondantemente praticata in questo comune laziale.

E non a caso l’attuale città di Lanuvio ospita, in contrada Colle Juno, una tra le aziende agricole più modernamente attrezzate del momento che fa del motto “ dal campo alla tavola “ lo scopo della famiglia Morelli la quale con tanto amore e tanta passione la gestisce adottando il sistema della filiera corta per consentire al consumatore di riscoprire i prodotti del territorio in forma più consapevole, ecologica, genuina, a chilometro zero.

Ma non basta: per superare i limiti della terribile pandemia che da due anni ormai flagella l’economia di casa nostra e non solo e per reagire ai disagi che ha provocato, Umberto e Flavio Morelli pubblicizzano la loro attività nei campi ( il primo è Dottore in agraria, materia che insegna, ed il secondo è un laureato in scienza e cultura della gastronomia ) anche attraverso iniziative a latere coinvolgendo una Associazione Culturale, “ Liberi di suonare “, insieme alla quale hanno lanciato una rassegna gastronomico – musicale in collaborazione con l’etichetta indipendente “ Cinico Disincanto “ di Fabrizio Brocchieri.

Dalla sinergia delle singole iniziative nasce “ Estate in musica a Colle Juno “, un vero e proprio matrimonio tra musica d’autore e prodotti a km zero che matura all’interno del podere di sette ettari che i Morelli gestiscono e curano con amore familiare sfornando ogni ben di Dio in materia di ortaggi, frutta, olio, vino che la sapienza del Prof. Morelli e della moglie Manuela ( Perito Agrario ) rendono particolarmente appetibili perché dotati del sapore del genuino, del casereccio e perché consumati all’aria aperta, sotto gli alberi, tra le galline che razzolano ed il forno a legna dal quale provengono stimolanti effluvi di legna bruciata in grado di stimolare l’acquolina in bocca anche ai più inveterati ed insensibili sostenitori della ristorazione classica.

“ Estate in musica “ si tiene ogni sabato fino al 25 settembre prossimo, all’aperto, nella campagna di Lanuvio, al numero 10 di Via Stragonello, su una collinetta che domina un panorama mozzafiato, con vista sul mare che bagna l’ampia area che va da Torvaianica a Nettuno: la serata inaugurale, quella di sabato 7 agosto, ha visto le esibizioni canore di due giovani cantautori, lui, Chiazzetta, che malgrado abbia già partecipato ad importanti manifestazioni quali, ad esempio, quella al Concertone del Primo Maggio del 2008, continua ad autodefinirsi “ ancora non emerso “, e lei una rampante ragazza piena di sincerità e di apprezzabile buona volontà che risponde al nome d’arte di Gabe, i quali hanno impresso alla simpaticissima ed appetitosa cena familiarmente preparata e servita dall’intera famiglia Morelli un carattere di sincerità che partendo dalla semplice atmosfera contadina arriva al gusto raffinato del menù tutto preparato a base di quei prodotti della terra che, peraltro, vengono venduti, due volte la settimana, a costi convenienti tenendo, ovviamente, conto di quella filiera corta della quale la nostra economia ha oggi tantissima necessità, vuoi per i costi assolutamente concorrenziali che per la genuinità dei prodotti.

Per chi fosse interessato a partecipare alle cene che si terranno fino al prossimo 25 settembre appare il caso di segnalare che occorre prenotare al numero 347/2974863. E’ anche possibile assistere alla sola parte concertistica delle varie serate chiamando il numero 393/9709308.

Costo della serata, comprensiva di cena e concerto: 25 euro!